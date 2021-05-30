Haberler THY EuroLeague Barcelona - Anadolu Efes maçı CANLI

- maçı CANLI

'de final heyecanı yaşanıyor... Final karşılaşmasında - maçı oynanıyor. Başarılı bir sezon geçiren her iki ekip final four finalinde kazanan olmak için parkede ter dökecek. Barcelona - Anadolu Efes maçının canlı anlatımı haberimizde...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 21:26 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 21:41
Barcelona - Anadolu Efes maçı CANLI

'de final heyecanı yaşanıyor... Final maçında temsilcimiz , ile kozlarını paylaşıyor.

CANLI SKOR

1. PERİYOT OYNANIYOR: Barcelona 11-8 Anadolu Efes

BARCELONA - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Anadolu Efes maçı saat 21:30'da başladı ve beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

HEDEF 25 YIL SONRA İKİNCİ AVRUPA KUPASI

Anadolu Efes, kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor.

Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da 'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 25 yıl sonra bu kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanmak için mücadele edecek.

Anadolu Efes, kupayı kazanması halinde 'nin ardından 'nde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı olacak.

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