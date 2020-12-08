Anadolu Efes ASVEL maçı CANLI

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 5. hafta erteleme maçında Sinan Erdem'de ASVEL'i konuk ediyor. İki takım arasında 23 Ekim'de oynanması planlanan mücadele, rakip takımda çıkan corona virüsü vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Anadolu Efes, geride kalan 11 maçta 6 galibiyet, 5 mağlubiyet alırken, ASVEL'in ise 10 maçta 3 galibiyet, 7 mağlubiyeti bulunuyor.

ANADOLU EFES - ASVEL: 14-19 (2. periyot oynanıyor)

ANADOLU EFES - ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ile ASVEL'i karşı karşıya getiren mücadele saat 20.30'da başladı ve beIN Sports Haber'den şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.

EFES'İN AVRUPA'DAKİ 698. SINAVI

THY EuroLeague erteleme maçında Fransa temsilcisi ASVEL'i konuk eeden Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 698. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 697 karşılaşmada 394 galibiyet ve 303 yenilgi aldı.

Yüzde 56,5 galibiyet oranına sahip Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY EuroLeague'de ise 450. maçına çıktı. Lacivert-beyazlı ekip, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 449 karşılaşmada 237 galibiyet alırken, 212 kez yenildi.

Anadolu Efes, ASVEL ile Avrupa kupalarında daha önce 10 kez karşı karşıya geldi. Rakibine 7 kez üstünlük kuran lacivert-beyazlı ekip, 3 maçtan mağlup ayrıldı.

İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan altı maçta Anadolu Efes, üçer galibiyet ve yenilgi alırken, THY EuroLeague'deki 4 maçı da kazanmayı başardı.