Fenerbahçe Beko - Valencia Basket | CANLI

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Valencia Basket kozlarını paylaşıyor.

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3. Periyot oynanıyor: Fenerbahçe Beko 43-41 Valencia Basket

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe Beko 43-33 Valencia Basket

1. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 17-16 Valencia Basket

FENERBAHÇE BEKO - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Valencia maçı 27 Kasım Cuma günü saat 20:45'ten itibaren beIN Sports 3'ten canlı yayınlıyor.

FENERBAHÇE'DE ALEX PEREZ ŞOKU!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Alex Perez'in sakatlandığı duyurulmuştu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Yeni transferimiz Alex Perez, 25 Kasım Çarşamba günü (dün) yapılan takım idmanımızda sakatlık yaşayarak antrenmanımızı yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Takım Doktorumuz Ahmet Kulduk'un oyuncumuzun sağlık durumuyla ilgili açıklaması şu şekildedir: Sporcumuz, 25 Kasım Çarşamba günü (dün) yapılan takım idmanında sol baldır sakatlığı yaşamıştır. Oyuncumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında gastrocnemius evre bir yaralanması tespit edilmiştir. Tedavi süreci başlatılan Alex Perez'in takım idmanlarına dahil olma süresinin yaklaşık iki hafta olmasını öngörüyoruz.