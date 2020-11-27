Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Valencia Basket | CANLI

- | CANLI

Euroleague'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcimiz , İspanyol takımı ile karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmanın takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 20:29 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 21:54
Fenerbahçe Beko - Valencia Basket | CANLI

Euroleague'de heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşıyor.

CANLI SKOR

3. Periyot oynanıyor: Fenerbahçe Beko 43-41 Valencia Basket

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe Beko 43-33 Valencia Basket

1. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 17-16 Valencia Basket

FENERBAHÇE BEKO - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Valencia maçı 27 Kasım Cuma günü saat 20:45'ten itibaren beIN Sports 3'ten canlı yayınlıyor.

FENERBAHÇE'DE ALEX PEREZ ŞOKU!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada 'in sakatlandığı duyurulmuştu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Yeni transferimiz Alex Perez, Çarşamba günü (dün) yapılan takım idmanımızda sakatlık yaşayarak antrenmanımızı yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Takım Doktorumuz Ahmet Kulduk'un oyuncumuzun sağlık durumuyla ilgili açıklaması şu şekildedir: Sporcumuz, 25 Kasım Çarşamba günü (dün) yapılan takım idmanında sol baldır sakatlığı yaşamıştır. Oyuncumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında gastrocnemius evre bir yaralanması tespit edilmiştir. Tedavi süreci başlatılan Alex Perez'in takım idmanlarına dahil olma süresinin yaklaşık iki hafta olmasını öngörüyoruz.

BİZE ULAŞIN