Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko 86-90 Valencia Basket | MAÇ SONUCU

86-90 | MAÇ SONUCU

Euroleague'de heyecan tüm hızıyla sürdü. Temsilcimiz , İspanyol takımı ile karşı karşıya geldi. Mücadele Valencia Basket'in 86-90'lık üstünlüğü ile sona erdi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 20:29 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 22:47
Fenerbahçe Beko 86-90 Valencia Basket | MAÇ SONUCU

Euroleague 11. hafta maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe sahasında Valencia'yı ağırladı. Mücadele 90-86 Valencia üstünlüğüyle sona erdi.

EuroLeague'de son 3 maçında sırasıyla Barcelona, Baskonia ve Real Madrid deplasmanlarından galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe, Valencia yenilgisiyle İspanyollara karşı üst üste 4. yenilgisini aldı.

Bu sonuçla birlikte , EuroLeague'de 11. maçında 7. yenilgisini aldı. 10 maça çıkan Valencia ise 7. galibiyetine ulaştı.

MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko 86-90 Valencia Basket

3. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 64-59 Valencia Basket

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe Beko 43-33 Valencia Basket

1. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 17-16 Valencia Basket

KASAPOĞLU TRİBÜNDEYDİ!
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de İspanya ekibi ile oynadığı karşılaşmayı izledi.

Sarı-lacivertli ekibin Euroleague'de Ülker Salonu'nda Valencia ile oynadığı maçı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Kasapoğlu, mücadeleyi protokol tribününden takip etti. Bakan Kasapoğlu'na Fenerbahçe'nin yöneticileri de eşlik etti.

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