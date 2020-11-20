Haberler THY EuroLeague Real Madrid - Fenerbahçe Beko | CANLI

- Beko | CANLI

Beko, EuroLeague 10. hafta maçında 'e konuk oluyor. Son iki maçını kaybeden sarı- lacivertliler, haftanın meraklanan beklenen mücadelesinde çıkışa geçmek istiyor. Real Madrid'in hedefi ise üst üste 5. maçını kazanarak yükselişini devam ettirmek. Karşılaşmanın takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 22:59 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 23:45
Real Madrid - Fenerbahçe Beko | CANLI

Beko, EuroLeague 10. hafta maçında 'e konuk oluyor. Wizink Center'da oynanan mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanıyor. Müsabakayı Matej Boltauzer (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Joseph Bissang () hakem üçlüsü yönetiyor. Karşılaşmanın takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI SKOR |

İLK YARI SONUCU
Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 49-36

1. PERİYOT SONUCU
Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 28-12

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EUROLEAGUE'DE HAFTANIN MAÇI!
Real Madrid-Fenerbahçe Beko mücadelesi, EuroLeague'de 10. hafta karşılaşmaları arasında "Haftanın Maçı" olma özelliği taşıyor.

JAN VESELY KADRODAN ÇIKARILDI
Fenerbahçe'ye yıldız basketbolcusu Jan Vesely'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertliler, Çek yıldızın rahatsızlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

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