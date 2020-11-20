Real Madrid - Fenerbahçe Beko | CANLI

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 10. hafta maçında Real Madrid'e konuk oluyor. Wizink Center'da oynanan mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanıyor. Müsabakayı Matej Boltauzer (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Joseph Bissang (Fransa) hakem üçlüsü yönetiyor. Karşılaşmanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...
CANLI SKOR |
İLK YARI SONUCU
Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 49-36
1. PERİYOT SONUCU
Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 28-12
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EUROLEAGUE'DE HAFTANIN MAÇI!
Real Madrid-Fenerbahçe Beko mücadelesi, EuroLeague'de 10. hafta karşılaşmaları arasında "Haftanın Maçı" olma özelliği taşıyor.
JAN VESELY KADRODAN ÇIKARILDI
Fenerbahçe'ye yıldız basketbolcusu Jan Vesely'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertliler, Çek yıldızın rahatsızlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.