Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov: Tahmin ettiğim gibi oldu

Beko'da : Tahmin ettiğim gibi oldu

Avrupa Ligi 4. hafta maçında sahasında ile karşılaşan Beko şok bir yenilgi aldı. İlk yarıyı 20 sayı önde kapatan sarı-lacivertiller, müsabakadan 75-71 mağlup ayrıldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe başantrenörü , devre arasında oyuncularına hiçbir şeyin bitmediğini ve bu durumu tahmin ettiğini söylediğini belirtti.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 23:20
Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov: Tahmin ettiğim gibi oldu

Beko uzun süre üstün götürdüğü karşılaşmada 'e 75-71 kaybetti. Sarı-lacivertli takımda başantrenör , ilk yarıyı 20 sayı önde kapatmalarına rağmen mağlup oldukları maçı değerlendirdi.

"TAHMİN ETTİĞİM OLDU"
Devre arasında bunun olabileceğini gördüğünü söyleyen koç, "Maç 40 dakika, kazanmadık, daha bir şey bitmedi demiştim devre arasında, tahmin ettiğim gibi oldu. Fiziksel anlamda güçlü kaldılar, birbirimizi savunduk sanki, hücumda birbirimizi durdurduk. Bayern Münih'i tebrik ediyorum. Birlik içinde kalacağız, sezon uzun, bu tip maçları belki kaybetmeyi öğreneceğiz ama sonunda savaşarak kazanacağız." ifadelerini kullandı.

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