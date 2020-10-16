Fenerbahçe Beko - Bayern Münih | CANLI

Turkish Airlines Euroleague 4. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Alman temsilcisi Bayern Münih'i konuk ediyor. Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sırp hakem Ilija Belosevic yönetiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

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FENERBAHÇE BEKO 2-0 BAYERN MÜNİH

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

THY EuroLeague'nin 4. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı saat 20.45'te başladı ve beIN SPORTS Haber'den canlı yayınlanıyor.