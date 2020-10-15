Ergin Ataman'dan Euroleague yönetimine seyirci tepkisi!

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, 89-73 kaybedilen Zalgiris Kaunas maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Zalgiris Arena'da her zaman harika bir atmosfer oluyor. 7 ay sonra böyle bir atmosferde oynamak heyecan vericiydi ama birçok meslektaşımın basın toplantılarında EuroLeague'deki bu adaletsiz durumdan bahsettiğini duydum. Bence de bu durum adaletsiz.

Aynı turnuvada, ev sahibi avantajı olmadan, taraftarlarımız olmadan oynuyoruz. Bazı takımlar ise taraftarlarla oynuyor. Bu takımların ülkeleri de, bubbleda oynamaya Temmuz ayında izin vermemişti ki Avrupa'da durum daha düzgündü. Şimdi ise bu ülke, Litvanya'ya karşı bir şeyim yok, insanların maçlara gelmesine izin veriyor.

Eğer bizim hükümetimiz bu şekilde maça gelmemize izin vermeseydi ne olacaktı? Geçen sezonun yarıda kalması adaletsizdi ve bu sezon da adaletsiz devam ediyor. Aynı turnuvada oynuyorsak, aynı şartlarda oynamalıyız."

TRİBÜNLERDE 5 BİNİN ÜZERİNDE SEYİRCİ

THY Euroleague'de Zalgiris ile Anadolu Efes arasında oynanan mücadeleyi 5 binin üzerinde basketbolsever izledi.

Corona virüsü salgını nedeniyle birçok ülkede maçlara seyirci alınmazken ve THY Euroleague'de takımlarda görülen pozitif vakalar nedeniyle maçlar ertelenirken, 15 bin seyirci kapasiteli Zalgirio Arena tribünlerinde 5 bin 11 taraftarın yer alması dikkat çekti.