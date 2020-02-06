Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas | CANLI - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
06 Şubat 2020, Perşembe
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Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas | CANLI

Euroleague'in 23. haftasında temsilcimiz , Litvanya ekibi 'ı konuk ediyor. Lige oynadığı 23 maçta 20 galibiyet alan Anadolu Efes son 15 maçının 14'ünde sahadan galip ayrılarak Litvanya ekibi ise 9 galibiyetle 11. sırada bulunuyor. Mücadelenin skorunu haberimizden anbean takip edebilirsiniz...

, Euroleague'in 24. maçında 'ı konuk ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Christos Christodoulou, Emilio Perez, Sergio Silva hakem üçlüsü yönetiyor. Müsabaka beIN Sports Haber'den naklen yayınlanıyor.

Ligde çift maç haftasında 'da CSKA 'yı 82-80 yenen lacivert-beyazlılar, 20 galibiyetle zirvede yer alıyor. Anadolu Efes, ligde son 8 maçını da kazanmayı bildi.

CANLI SKOR

ANADOLU EFES - ZALGIRIS KAUNAS

1. PERİYOT OYNANIYOR: 2-8

(Skoru güncellemek için tıklayın)

Son haftaların çıkışa geçen takımı Zalgiris ise çift maç haftasına sahasında Yunan ekibi 'u 94-69 yendi. Litvanya ekibi, son 3 maçını kazandı ve galibiyet sayısını 9'a çıkararak play-off umutlarını artırdı.

Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Anadolu Efes, deplasmanda 74-68 kazanmıştı.

AVRUPA'DA 682. MAÇ

Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 682. maçına çıkıyor.

Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 681 müsabakada 384 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 'nde ise çıktığı 433 maçın 227'sini kazandı, 206'sından ise mağlup ayrıldı.

  1. 06.02.2020
  2. Güncelleme: 06.02.2020 20:35
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