Anadolu Efes Olimpia Milano maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde liderlik için İtalyan ekibi Milano'yu ağırlıyor... Mavi beyazlılar, Olimpia Milano karşısında alınacak galibiyetle, mevcut lider Real Madrid'in maç fazlasıyla önüne geçecek.

Temsilcimiz Anadolu Efes'in Play-Off'ları ve gelecek seneyi garantilemesi için oldukça önem az eden müsabakayı basketbolseverler canlı olarak takip edebilecek.

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Avrupa'da ki gurur kaynağımız olan Anadolu Efes'in Olimpia Milano ile oynayacağı karşılaşmanın başlama saati 20.30 olarak belirlendi. 14 Ocak Salı günü oynanacak bu mücadele, beIN Sports HD 3'ten canlı olarak yayınlanacak.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR

- Anadolu Efes, iç sahada oynadığı son 6 maçta 93 sayı ortalaması tutturdu.

- Olimpia Milano, üst üste 5 maç kaybettikten sonra oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanmasını bildi.

- Ligde oynadığı son 3 maçı da kazanan Anadolu Efes, 15 galibiyet, 3 yenilgi ile THY Avrupa Ligi'nin ilk sırasında yer alıyor.

- İtalyan ekibi ise 10 galibiyet, 8 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor.

- Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 81-76 kazanmıştı.



ALL-STAR OYUNCULARI BELLİ OLDU!

Basketbolda 19 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek ING All-Star 2020'de karşılaşacak kırmızı ve beyaz takımlarda forma giyecek oyuncular belli oldu.

Anadolu Efes'ten Shane Larkin ile Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo, organizasyonun yayıncı kuruluşu A Spor'da katıldıkları programda, kaptanlıklarını üstlenecekleri takımların kadrolarını oluşturdu.

Shane Larkin, kaptanlığını yapacağı kırmızı takıma Sertaç Şanlı, Vasilije Micic (Anadolu Efes), Shaquielle McKissic (Beşiktaş Sompo Sigorta), Zachary Auguste, Yiğit Arslan (Galatasaray Doğa Sigorta), Archie Goodwin (Sigortam.net İTÜ Basketbol), Emanuel Terry (Teksüt Bandırma), Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Christopher Jones (Frutti Extra Bursaspor), Andrew Andrews (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol), Berk Uğurlu'yu (TOFAŞ) seçti.

Nando De Colo ise kaptanı olacağı beyaz takıma Derrick Williams, Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Amath M'Baye (Pınar Karşıyaka), Moustapha Fall (Türk Telekom), Jordan Crawford (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor), Şehmus Hazer (Teksüt Bandırma), Devin Willams (TOFAŞ), Robert Golden (Bahçeşehir Koleji), Elmedin Kikanovic (OGM Ormanspor), Andrew Crawford (Gaziantep Basketbol), Doğuş Özdemiroğlu'nu (Darüşşafaka Tekfen) aldı.

ING All-Star 2020'de kırmızı takımın başantrenörlüğünü Anadolu Efes'ten Ergin Ataman, beyaz takımın başantrenörlüğünü ise Pınar Karşıyaka'dan Ufuk Sarıca üstlenecek.