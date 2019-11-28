Fener gibi oynarsan onlar Khimki! - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
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Fener gibi oynarsan onlar Khimki!

Fener gibi oynarsan onlar Khimki!

’ne kötü başlayan Beko, 11. haftada bugün ’nın Khimki takımını konuk ediyor. ’ndaki mücadele 20.45’te başlayacak.

'ne kötü başlayan Beko, 11. haftada bugün 'nın Khimki takımını konuk ediyor. 'ndaki mücadele 20.45'te başlayacak. Kalinic, Westermann ve Vesely yok! 3 galibiyet, 7 mağlubiyetle 16. sırada yer alan sarı- lacivertliler, Khimki ile Euroleague'de sahasında oynadığı 5 maçı da kazandı.

OBRA'DAN 2. DALYA

, Fenerbahçe Beko ile Avrupa Ligi'nde 200. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde elde ettiği 187 galibiyetin 138'ini Sırp antrenör yönetiminde aldı. Tecrübeli koç, Fenerbahçe'de yüzde 69'luk kazanma oranı yakaladı.

  1. 28.11.2019
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