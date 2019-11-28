Fener gibi oynarsan onlar Khimki!
THY Avrupa Ligi’ne kötü başlayan Fenerbahçe Beko, 11. haftada bugün Rusya’nın Khimki takımını konuk ediyor. Ülker Spor Salonu’ndaki mücadele 20.45’te başlayacak.
THY Avrupa Ligi'ne kötü başlayan Fenerbahçe Beko, 11. haftada bugün Rusya'nın Khimki takımını konuk ediyor. Ülker Spor Salonu'ndaki mücadele 20.45'te başlayacak. Kalinic, Westermann ve Vesely yok! 3 galibiyet, 7 mağlubiyetle 16. sırada yer alan sarı- lacivertliler, Khimki ile Euroleague'de sahasında oynadığı 5 maçı da kazandı.
OBRA'DAN 2. DALYA
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Beko ile Avrupa Ligi'nde 200. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde elde ettiği 187 galibiyetin 138'ini Sırp antrenör yönetiminde aldı. Tecrübeli koç, Fenerbahçe'de yüzde 69'luk kazanma oranı yakaladı.
- 28.11.2019
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Yorum
savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
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