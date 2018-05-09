THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun yükselen yıldızı Real Madrid'li Luka Doncic oldu – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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HEPSİ
    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'nde 2017-2018 sezonunun yükselen yıldızı 'li oldu

    <a href="/index/thy?id=dab6ca55-8fd6-41a3-ac0a-3e1dede3669d" class="" rel="tag">THY</a> <a href="/index/avrupa-ligi?id=9bf781ba-7cfb-46f4-8ed5-96233475b406" class="" rel="tag">Avrupa Ligi</a>'nde 2017-2018 sezonunun yükselen yıldızı <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a>'li <a href="/index/luka-doncic?id=da2de731-03b4-4047-aeca-733327d213c9" class="" rel="tag">Luka Doncic</a> oldu
    'nde 2017-2018 sezonunun yükselen yıldızı, 'in 19 yaşındaki oyuncusu oldu. Geçen sezon da bu ödülü kazanan Sloven basketbolcu 16,1 sayı, 4,8 ribaunt, 4,4 asist, 1,1 top çalma istatistikleriyle oynadı. 'dan Alberto Abalde'nin ikinci olduğu oylamada, Kızılyıldız'dan Mathias Lessort üçüncülüğü elde etti.
    1. 9.5.2018
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