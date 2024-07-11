"Şampiyon olacağız"

EURO 2024'te Fransa'yı 2-1 yenerek finale ulaşan İspanya Milli Takımı'nda Lamine Yamal, 1 gol atarak tarihe geçtiği Fransa maçının ardından iddialı açıklamalarda bulundu. 16 yaşındaki Barcelonalı genç yıldız, "Finale ulaştık ve geriye en önemli şey kaldı o da şampiyonluğu kazanmak. Zor anlar yaşadık, kimse bu kadar erken gol yememizi beklemiyordu. Attığım golde topu aldım ve şut çektim. Çok güzel bir gol oldu. Ben çok mutluyum" dedi.

FİNALDEN 1 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜ

Lamine Yamal, attığı golle Brezilyalı efsane Pele'nin (17 yaş 239 gün) rekorunu kırarak büyük turnuvalar tarihinde gol atan genç oyuncu oldu (16 yaş 362 gün). Yaşa fazla takılmadığını belirten Yamal, 14 Temmuz'daki finalden 1 gün önceki doğum gününü Almanya'da şampiyonluk kupasıyla kutlamak istediğini vurgulayarak, "Oyundan keyif almaya ve takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Kazanmak istiyorum. Amacım doğum günümü burada Almanya'da kutlamak" diye konuştu.