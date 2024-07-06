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İngiltere 5-3 İsviçre MAÇ SONUCU - ÖZET | İngiltere - İsviçre EURO 2024 maç özeti izle

EURO 2024'te heyecan son sürat devam ediyor. Çeyrek final maçında İngiltere ile İsviçre karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 berabere biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında gol çıkmadı ve seri penaltı atışlarına gidildi. Penaltılarda rakibini 5-3 mağlup eden İngiltere, adını yarı finale yazdırdı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 18:57 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 21:41
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İngiltere 5-3 İsviçre MAÇ SONUCU - ÖZET | İngiltere - İsviçre EURO 2024 maç özeti izle

İngiltere ile İsviçre, EURO 2024 çeyrek finalinde kozlarını paylaştı. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Düsseldorf Arena'da oynanan maçta hakem Daniele Orsato düdük çaldı.

Normal süresi karşılıklı gollerle 1-1 berabere biten müsabakanın uzatmalarında gol çıkmadı ve seri penaltı atışlarına gidildi.

Penaltılarda rakibini 5-3 mağlup eden İngiltere, yarı finale yükselen taraf oldu.

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