İngiltere 5-3 İsviçre MAÇ SONUCU - ÖZET | İngiltere - İsviçre EURO 2024 maç özeti izle

İngiltere ile İsviçre, EURO 2024 çeyrek finalinde kozlarını paylaştı. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Düsseldorf Arena'da oynanan maçta hakem Daniele Orsato düdük çaldı.
Normal süresi karşılıklı gollerle 1-1 berabere biten müsabakanın uzatmalarında gol çıkmadı ve seri penaltı atışlarına gidildi.
Penaltılarda rakibini 5-3 mağlup eden İngiltere, yarı finale yükselen taraf oldu.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽️GOL! Breel Embolo attı İsviçre öne geçti! İngilizler için kritik dakikalar başladı. pic.twitter.com/V1Y4xEz4Za— TRT Spor (@trtspor) July 6, 2024
⚽️GOL! Bukayo Saka uzaklardan avladı! İngiltere'nin cevabı erken geldi! pic.twitter.com/FH7W5zZOrV— TRT Spor (@trtspor) July 6, 2024