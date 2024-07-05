İspanya 2-1 Almanya (MAÇ SONUCU - ÖZET) İspanyollar yarı finalde!

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde İspanya, Almanya'yı normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma bölümünde 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi. Stuttgart Arena'da oynanan mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çaldı. Anthony Taylor'ın yardımcılıklarını ise Gary Beswick ile Adam Nunn üstlendi. İspanya, normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmayı uzatmalarda bulduğu golle 2-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. İspanya'ya yarı finali getiren golleri 51'inci dakikada Dani Olmo ve 119'uncu dakikada Mikel Merino kaydetti. Almanya'nın tek golü ise 89'uncu dakikada Florian Wirtz'den geldi. Öte yandan karşılaşmanın 120+6'ncı dakikasında İspanya'da Dani Carvajal kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu sonucun ardından İspanya ilk yarı finalist olurken, Almanya ise turnuvaya veda etti.

İspanya, yarı finalde Portekiz - Fransa eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

TONI KROOS'TAN BURUK VEDA

Son olarak Real Madrid forması giyen 34 yaşındaki Alman yıldız Toni Kroos, Avrupa Şampiyonası'nın ardından futbolu bırakacağını açıklamıştı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

🏆⚽️ GOL | Yamal yerden harika çıkardı, Olmo çok düzgün vurdu! İspanya önde... pic.twitter.com/z3WDr3ipTS — TRT Spor (@trtspor) July 5, 2024

🏆⚽️ GOL | Almanya son dakikalarda skoru eşitledi! Ceza sahasında iyi konumlanan Wirtz'in şutu direğe çarpıp ağlara gitti! pic.twitter.com/0uZBYSXQRw — TRT Spor (@trtspor) July 5, 2024