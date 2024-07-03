Spor yazarları Avusturya - Türkiye maçını değerlendirdi

Hem maçın başında hem de ikinci yarıda baskı yerden gol atmamız tadından yenmezdi. Hemen ardından golü yedik.

Ancak ikinci yarıda rakip baskı kursa da çok iyi savaştık. Montella doğru zamanda doğru değişiklikleri yaptı. Gireniyle çıkanıyla bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum.

Turu sonuna kadar hak ettiler. Helal olsun. Bekli bizi Hollanda, bekle bizi Berlin.

Bizim çocuklar Hollanda'yı da saf dışı bırakır. Yeter ki inansınlar, kendilerine güvensinler.