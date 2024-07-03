Spor yazarları Avusturya - Türkiye maçını değerlendirdi
Son dakika Milli Takım haberleri: A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Bizim Çocuklar, rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Avusturya - Türkiye maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (Milli Takım spor haberi)
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Maça golle başlamamız (57. saniyede) A Milli Takımımız'ın moral-motivasyonunu zirveye çıkarırken, Avusturya'nın bütün planlarını alt üst etti. İlk yarıda sadece 10 dakikalık bir bölümde baskı yedik. Ama rakibi kalemizden uzak tuttuk, şut attırmadık. Orta sahada İsmail Yüksek-Kaan Ayhan ikilisi hem dik durduk, hem de rakibe nefes aldırmadık. Defansımız kusursuz savaştı. Golümüzü atan Merih Demiral, belki de hayatının futbolunu oynadı.
Bu kadar kritik bir maçta, ilk yarıda kalecimiz Mert Günok'a iş bile düşmedi. Geçiş oyununu çok iyi icra ettik. Hatta maç genelinde karşı pres yaparak Avusturya'yı hataya zorladık. Oyunun boyunu daraltarak, Avusturya'nın taktiksel organizasyon şemalarını çöpe attık. Ferdi Kadıoğlu yine soldan rakibi canından bezdirici bindirmeler yaptı.
İkili mücadelelerin hepsini kazandı. Barış Alper, sağdan jet hızıyla gittiğin pozisyonlarda rakibin adeta içinden geçti. Arda Güler duran topları çok iyi kullandı. Kornerden iki asist yaptı. A Milli Takımımız'ı bir maestro gibi yönetti. Leipzig'de harikaydık. Oyun disiplininden hiç kopmadık. Turnuvanın en kusursuz takımlarından bir olan Avusturya'ya ilk yarıda gol pozisyonu vermedik desek yeridir.
İkinci yarıda Mert Günok, Arnautovic'e gol şansı tanımadı, mucizevi bir kurtarışa imza attı. İkinci yarının başlarında çok baskı yedik ama bu dakikalarda yine iyi savunma yaptık. Sonrasında maçın yıldızı Merih Demiral sahne aldı ve şahane bir kafa golüyle farkı iyiye çıkardı. Sonrasında Avusturya'nın golü geldi. Merih Demiral müthiş hamleleri ile takımımızı ayakta tuttu. İsmail Yüksek çıktıktan sonra Avusturya kalemize daha rahat gelmeye başladı.
TURGAY DEMİR – İKİ MARS Bİ TERS!
İsminden değil ama cisminden çekinilmesi gereken bir takım Avusturya… Kadrolarında dünya yıldızı yok ama takım olarak bir yıldız gibi parlıyorlar.
Böyle bir rakibe karşı geri düşmek büyük sıkıntı olurdu. O nedenle ilk atağımızda gol bulmak muhteşemdi.!
Her ne kadar bozuntuya vermeden bildik oyunlarını sürdürmeye çalışsalar da, Barış, Arda, Orkun, Kaan başta oyuncularımızın etkili paslaşmaları Avusturya'nın hesaplarını bozdu.
Hemen belirteyim, Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda Arda çok daha rahattı ve özgüvenle insiyatif aldı.
Bu ayrıntıyı lütfen kimse atlamasın!
Özetle ilk 45'te her şey istediğimiz gibiydi. İkinci yarıya doğal olarak Avusturya çok daha baskılı başladı.
Savunmamız arıza sinyalleri vermeye başladığı bölümde Mert Günok çok kritik kurtarışlarıyla maçı elimizde tuttu.
Ardından kullandığımız korner atışında Merih deyim yerindeyse arşa kadar yükselip iki kişi arasından müthiş bir kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. Gol aradığımız sırada golü yiyince maç yine ortaya geldi.
Avusturya can havliyle saldırdı, Bizim Çocuklar da sonuna kadar savaştılar.
Mert'le birlikte Kaan savunmanın kaskosu gibiydiler. Orkun ise hem defansa yardım etti, hem de hücuma. İkişer kişilik oynadılar vesselam.
Elbette iki gol atan Merih ve mükemmel kurtarışlar yapan Mert gecenin yıldızlarıydı. Hele hele Mert'in son anda bir kurtarışı var ki, 80 milyonun kalbini test etmiş oldu… Ohh be çeyrek final varmış...
Not: Merih yani diğer adıyla Mars artık en sevdiğim gezegendir!
REHA KAPSAL – BEKLE BİZİ BERLİN
Grup maçlarındaki gibi Leipzig'de de yine tribünlerde bizim üstünlüğümüz vardı.
40 bin Türk vatandaşımız stadyumda her zamanki gibi mükemmel bir atmosfer oluşturdu.
Takımımıza da müthiş bir enerji verdiler.
Bu çoşku ile başlayan millerimiz Merih'in golü ile daha 57. saniyede öne geçti.
Oyuna 4-2-3-1 gibi başlamıştık.
Golümüzden son Kaan orta sahadan stopere geçerek 3'lü savunma formasyonuna döndük.
İlk yarı iyi mücadele ettik takım halinde, biraz daha top ayağımızda güvenli oynasak çok fazla geçiş hücumu yapardık.
Çünkü rakip çok fazla risk alıp bize alanlar bıraktı. Buraları çok rahat kullanırdık.
Teknik direktör Montella'nın ikinci yarıyı doğru planlaması gerekiyordu. Avusturya fiziksel açıdan turnuvanın en iyi takımlarından biri.
Onun için hem doğru dakikada ve doğru oyuncu hamlesi olması gerekiyordu. Böyle maçlarda duran toplar tabii ki çok önemli.
Bunu Arda ile doğru kullanıp Merih'le de bitirince 2-0 yaptık.
Hem maçın başında hem de ikinci yarıda baskı yerden gol atmamız tadından yenmezdi. Hemen ardından golü yedik.
Ancak ikinci yarıda rakip baskı kursa da çok iyi savaştık. Montella doğru zamanda doğru değişiklikleri yaptı. Gireniyle çıkanıyla bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum.
Turu sonuna kadar hak ettiler. Helal olsun. Bekli bizi Hollanda, bekle bizi Berlin.
Bizim çocuklar Hollanda'yı da saf dışı bırakır. Yeter ki inansınlar, kendilerine güvensinler.
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