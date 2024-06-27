Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun fişi çekti

Bizim Çocuklar, son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan tarihi maçta Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un jeneriklik golleriyle devirip 'Yola devam' dedi. 10 kişi kalan Çekler önünde 51'de Kenan'ın şutunu kaleci Stanek çıkardı. Dönen topu alan İsmail, Hakan'ı gördü. Kaptan, gönderdiği füzeyle takımımızı öne geçirdi. 30 yaşındaki maestronun sert şutu sonrasında Stanek sakatlanıp çıktı.

TOSUN'DAN TARİHİ GOL

Hakem Kovacs'ın hatalı kararı sonrasında yediğimiz golün ardından bunaldığımız dakikalarda Cenk Tosun kalitesini konuşturdu. Tosun Paşa, 90+4'te Orkun'un pasıyla ceza sahasına girdi. Müthiş çalımlarla rakiplerinden kurtulup, sert bir vuruşla Son 16 zaferimizi ilan etti. 33 yaşındaki yıldız golcümüz, A Milli Takım tarihinde Avrupa Şampiyonası'nda gol sevinci yaşayan en yaşlı oyuncu olarak tarihe de geçti.

"KİM GELİRSE GELSİN"

A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Montella, "Türk milleti için çok mutluyum, hepimiz için çok mutluyum. Kim gelirse gelsin bu saatten sonra fark etmez" dedi. Avusturya'yı daha önce deneyimlediğini söyleyen İtalyan teknik adam, "Avusturya maçına en iyi şekilde hazırlanacağız, yolculuğumuza devam edeceğiz. Herkesin rövanş ruhuna sahip olduğunu görmek güzel. Kim gelirse gelsin bu saatten sonra fark etmez. Sonuna kadar mücadele eden bir grubumuz var" dedi.

BAKAN BAK TRIBÜNDE

A Millilerimizin Çekya zaferini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mücadeleyi tribünden takip etti. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı izledi.