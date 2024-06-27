Haberler Haberler Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun fişi çekti

Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun fişi çekti

Bizim Çocuklar, son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan tarihi maçta Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un jeneriklik golleriyle devirip 'Yola devam' dedi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun fişi çekti

Bizim Çocuklar, son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan tarihi maçta Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un jeneriklik golleriyle devirip 'Yola devam' dedi. 10 kişi kalan Çekler önünde 51'de Kenan'ın şutunu kaleci Stanek çıkardı. Dönen topu alan İsmail, Hakan'ı gördü. Kaptan, gönderdiği füzeyle takımımızı öne geçirdi. 30 yaşındaki maestronun sert şutu sonrasında Stanek sakatlanıp çıktı.

TOSUN'DAN TARİHİ GOL

Hakem Kovacs'ın hatalı kararı sonrasında yediğimiz golün ardından bunaldığımız dakikalarda Cenk Tosun kalitesini konuşturdu. Tosun Paşa, 90+4'te Orkun'un pasıyla ceza sahasına girdi. Müthiş çalımlarla rakiplerinden kurtulup, sert bir vuruşla Son 16 zaferimizi ilan etti. 33 yaşındaki yıldız golcümüz, A Milli Takım tarihinde Avrupa Şampiyonası'nda gol sevinci yaşayan en yaşlı oyuncu olarak tarihe de geçti.

"KİM GELİRSE GELSİN"

A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Montella, "Türk milleti için çok mutluyum, hepimiz için çok mutluyum. Kim gelirse gelsin bu saatten sonra fark etmez" dedi. Avusturya'yı daha önce deneyimlediğini söyleyen İtalyan teknik adam, "Avusturya maçına en iyi şekilde hazırlanacağız, yolculuğumuza devam edeceğiz. Herkesin rövanş ruhuna sahip olduğunu görmek güzel. Kim gelirse gelsin bu saatten sonra fark etmez. Sonuna kadar mücadele eden bir grubumuz var" dedi.

BAKAN BAK TRIBÜNDE

A Millilerimizin Çekya zaferini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mücadeleyi tribünden takip etti. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı izledi.

'Bizim Çocuklar' son 16'da!
Dış basından flaş manşet: Muhteşem Türkiye yine...
DİĞER
Konserlerine geç çıktığı için davalık olan Madonna'nın dünya turnesi rekor kırdı!
SON DAKİKA I İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralı var mı? Bahçelievler Belediye Başkanı açıkladı: 1994'te binaya 3 kat daha eklenmiş
İspanyollar müjdeyi verdi: F.Bahçe'den harika teklif!
Cimbom transferde büyük oynuyor!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dış basından flaş manşet: Muhteşem Türkiye yine...
Biz de harika bir takımız
Ankara su kesintisi (ASKİ - 27 Haziran)
Deprem mi oldu son dakika 27 Haziran
Namaz vakitleri İstanbul (27 Haziran Perşembe)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 27 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 27 Haziran bugün kimin maçı var? 06:52
Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! 3 isim birden Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! 3 isim birden 01:29
Ozan Tufan Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri Ozan Tufan Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri 01:16
Jayden'a bir talip daha! Bonservisini duyurdular Jayden'a bir talip daha! Bonservisini duyurdular 01:16
40 milyon Euro'luk dev transfer kapışması! 40 milyon Euro'luk dev transfer kapışması! 01:16
Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:15
Daha Eski
F.Bahçe'den o isme Alex kancası! F.Bahçe'den o isme Alex kancası! 01:15
İngiliz devinden Arda Güler bombası! İngiliz devinden Arda Güler bombası! 01:15
Nuri'den Beşiktaş ve G.Saray'a dev müjde! Nuri'den Beşiktaş ve G.Saray'a dev müjde! 01:15
G.Saray'dan ayrılacak mı? Nelsson kararını verdi! G.Saray'dan ayrılacak mı? Nelsson kararını verdi! 01:15
Mourinho eski öğrencisi ile F.Bahçe'de buluşacak! Mourinho eski öğrencisi ile F.Bahçe'de buluşacak! 01:15
Yeni F.Bahçe nasıl olacak? Jose Mourinho'nun Emre Mor kararı... Yeni F.Bahçe nasıl olacak? Jose Mourinho'nun Emre Mor kararı... 01:15