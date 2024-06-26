Haberler Haberler A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella: Farklı bir turnuva başlıyor!

A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella: Farklı bir turnuva başlıyor!

EURO 2024 F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle sahadan 2-1 galibiyetle ayrılarak son 16 turuna yükseldi. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 00:48 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 00:56
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A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella: Farklı bir turnuva başlıyor!

A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, EURO 2024'te Çekya'yı 2-1 mağlup edip son 16 turuna yükseldiğimiz karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Türk milletimiz için çok mutluyum, böyle bir başarı için. Hepimiz için çok mutluyuz."

"Bu tarz turnuvalarda hesap yapmamak lazım. Ne kadar ilerlerseniz iyi rakipler gelir. Avusturya'yı daha önceden biliyoruz. İyi hazırlanacağız. Bundan sonra itibariyla farklı bir turnuva başlıyor."

"KİM GELİRSE GELSİN FARK ETMEZ"

"Avusturya'yı istediğimi söyleteceksiniz. Herkesin böyle bir rövanş ruhuna sahip olması beni mutlu ediyor. Ben de var bu. Ama bu kim gelirse gelsin bu saatten sonra fark etmez."

"BARIŞ ALPER ÇOK İYİ OYNADI"

"Barış Alper çok iyi bir maç oynadı. Fiziksel olarak muazzam. Sonuna kadar mücadele etmeyen kimseyi bulamazsınız. Sonuna kadar mücadele eden bir takımımız var."

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