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EURO 2024'te şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye için büyük değişiklik

A Milli Takım'ın boy gösterdiği EURO 2024'te şampiyonluk oranlarına güncelleme geldi. Dev turnuvada şampiyonluğun favorisi değişti. Türkiye'nin oranındaki değişim ise büyük dikkat çekti. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 13:17 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 13:30
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EURO 2024'te şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye için büyük değişiklik

İşte son açıklanan oranlara göre EURO 2024'ün şampiyonluk favorileri:

EURO 2024'te şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye için büyük değişiklik

1- Fransa: 4.66 (Fransa, oranı değişmemesine karşın turnuvanın bir numaralı favorisi konumuna geldi. İlk açıklanan oranlarda İngiltere 3.75 ile şampiyonluğun favorisiydi.)

EURO 2024'te şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye için büyük değişiklik

2- Almanya: 4.75 (Bir önceki oran 6.08)

EURO 2024'te şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye için büyük değişiklik

3- İngiltere: 5.13 (Bir önceki oran 3.75)

EURO 2024'te şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye için büyük değişiklik

4- İspanya: 5.7 (Bir önceki oran 8.36)

EURO 2024'te şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye için büyük değişiklik

5- Portekiz: 6.27 (Bir önceki oran 8.36)

EURO 2024'te şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye için büyük değişiklik

6- Hollanda: 14.25 (Bir önceki oran 16.15)

EURO 2024'te şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye için büyük değişiklik

7- İtalya: 19 (Bir önceki oran 14.25)

EURO 2024'te şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye için büyük değişiklik

8- Belçika: 19.95 (Bir önceki oran 16.15)

EURO 2024'te şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye için büyük değişiklik

9- Avusturya: 47.5 (Bir önceki oran 76)

EURO 2024'te şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye için büyük değişiklik

10- İsviçre: 47.5 (Bir önceki oran 67)

EURO 2024'te şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye için büyük değişiklik

11- Danimarka: 67 (Bir önceki oran 38)

EURO 2024'te şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye için büyük değişiklik

12- Hırvatistan: 76 (Bir önceki oran 38)

EURO 2024'te şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye için büyük değişiklik

13- TÜRKİYE: 86 (Bir önceki oran 47.5)

EURO 2024'te şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye için büyük değişiklik

14- Romanya: 145 (Bir önceki oran 190)

EURO 2024'te şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye için büyük değişiklik

15- Sırbistan: 145 (Bir önceki oran 76)

EURO 2024'te şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye için büyük değişiklik

16- Ukrayna: 145 (Bir önceki oran 95)

EURO 2024'te şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye için büyük değişiklik

17- Macaristan: 190 (Bir önceki oran 76)

EURO 2024'te şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye için büyük değişiklik

18- Çekya: 190 (Bir önceki oran 145)

EURO 2024'te şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye için büyük değişiklik

19- Slovakya: 285 (Bir önceki oran 475)

EURO 2024'te şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye için büyük değişiklik

20- Slovenya: 285 (Bir önceki oran 190)

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