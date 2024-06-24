EURO 2024'te şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye için büyük değişiklik
A Milli Takım'ın boy gösterdiği EURO 2024'te şampiyonluk oranlarına güncelleme geldi. Dev turnuvada şampiyonluğun favorisi değişti. Türkiye'nin oranındaki değişim ise büyük dikkat çekti. İşte detaylar...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 13:17 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 13:30
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3- İngiltere: 5.13 (Bir önceki oran 3.75)
4- İspanya: 5.7 (Bir önceki oran 8.36)
5- Portekiz: 6.27 (Bir önceki oran 8.36)
6- Hollanda: 14.25 (Bir önceki oran 16.15)
7- İtalya: 19 (Bir önceki oran 14.25)
8- Belçika: 19.95 (Bir önceki oran 16.15)
9- Avusturya: 47.5 (Bir önceki oran 76)
10- İsviçre: 47.5 (Bir önceki oran 67)
11- Danimarka: 67 (Bir önceki oran 38)
12- Hırvatistan: 76 (Bir önceki oran 38)
13- TÜRKİYE: 86 (Bir önceki oran 47.5)
14- Romanya: 145 (Bir önceki oran 190)
15- Sırbistan: 145 (Bir önceki oran 76)
16- Ukrayna: 145 (Bir önceki oran 95)
17- Macaristan: 190 (Bir önceki oran 76)
18- Çekya: 190 (Bir önceki oran 145)
19- Slovakya: 285 (Bir önceki oran 475)
20- Slovenya: 285 (Bir önceki oran 190)
21- Arnavutluk: 380 (Bir önceki oran 475)
22- Gürcistan: 665 (Bir önceki oran 475)
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