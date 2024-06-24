EURO 2024'te şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye için büyük değişiklik

İşte son açıklanan oranlara göre EURO 2024'ün şampiyonluk favorileri:

1- Fransa: 4.66 (Fransa, oranı değişmemesine karşın turnuvanın bir numaralı favorisi konumuna geldi. İlk açıklanan oranlarda İngiltere 3.75 ile şampiyonluğun favorisiydi.)