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İsviçre Almanya maçı CANLI İZLE (EURO 2024)

EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada A Grubu son maçlarında İsviçre ile Almanya kozlarını paylaşıyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 21:53
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İsviçre Almanya maçı CANLI İZLE (EURO 2024)

EURO 2024'te heyecan sürüyor. Turnuvada A Grubu son maçlarında İsviçre ile Almanya karşı karşıya geliyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İSVİÇRE - ALMANYA MAÇI 11'LERİ:

İsviçre: Sommer, Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez, Xhaka, Rieder, Aebischer, Freuler, Ndoye, Embolo

Almanya: Neuer, Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, Gundogan, Wirtz, Havertz

İSVİÇRE - ALMANYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İSVİÇRE - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İsviçre - Almanya maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

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