İsviçre Almanya maçı CANLI İZLE (EURO 2024)

EURO 2024'te heyecan sürüyor. Turnuvada A Grubu son maçlarında İsviçre ile Almanya karşı karşıya geliyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İSVİÇRE - ALMANYA MAÇI 11'LERİ:
İsviçre: Sommer, Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez, Xhaka, Rieder, Aebischer, Freuler, Ndoye, Embolo
Almanya: Neuer, Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, Gundogan, Wirtz, Havertz
İSVİÇRE - ALMANYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
İSVİÇRE - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İsviçre - Almanya maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.