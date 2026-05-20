Avrupa Ligi şampiyonu kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı hangi takım aldı?

Dünya futbolunun gözü kulağı İstanbul'daydı. UEFA Avrupa Ligi final müsabakasında İngiltere'nin köklü kulüplerinden Aston Villa ile Almanya'nın dişli ekibi Freiburg, Beşiktaş Park'ın büyüleyici atmosferinde kozlarını paylaştı. Tribünleri tıklım tıklım dolduran binlerce futbolseverin önünde oynanan karşılaşmada, maçın başından sonuna kadar nefesler tutulurken UEFA Avrupa Ligi şampiyonu belli oldu. İşte Freiburg-Aston Villa maçının kazananı!

AVRUPA LİGİ KUPASINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen dev finalin ardından futbol dünyasının heyecanla beklediği soru yanıtını buldu ve 2025-2026 sezonu UEFA Avrupa Ligi kupasını İngiliz temsilcisi Aston Villa kazandı. Beşiktaş Park'ta oynanan tarihi müsabakada, turnuvanın en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olan Aston Villa, Alman futbolunun bu sezonki en büyük sürprizine imza atan Freiburg'u net bir oyun planıyla 3-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi tarihinin en başarılı teknik adamlarından biri olan Unai Emery liderliğindeki İngiliz ekibi, bu zaferle birlikte müzesindeki Avrupa kupası koleksiyonuna çok değerli bir parça daha eklemiş oldu.

ASTON VILLA İSTANBUL'DA DOMİNE ETTİ

Avrupa Ligi kupasını daha önce Sevilla ve Villarreal ile defalarca kazanan Aston Villa teknik direktörü Unai Emery, maça kusursuz bir pres organizasyonuyla başladı. Freiburg'un geçiş hücumlarını orta sahada kilit can damarlarını kapatarak tamamen engelledi. Mücadeleye oldukça agresif başlayan İngiliz ekibi, maçın henüz ilk yarısında bulduğu golle oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Bu gol, Freiburg'un turnuva boyunca uyguladığı katı savunma disiplinini erkenden bozmasını sağladı. Tarihinde ilk kez Avrupa'da bu kadar büyük bir final oynayan Julian Schuster'in öğrencileri, ikinci yarıda skoru eşitlemek için risk alsa da Aston Villa'nın geçiş savunmasını ve kalecisini aşmayı başaramadı.

İkinci yarıda Freiburg'un arkada bıraktığı boşlukları usta işi kontra ataklarla değerlendiren Aston Villa, bulduğu iki golle farkı üçe çıkardı ve maçın kalan dakikalarını adeta bir şampiyonluk kutlaması havasında geçirdi. Bu zaferle birlikte Aston Villa sadece Avrupa'nın iki numaralı kupasını müzesine götürmekle kalmadı, aynı zamanda ligdeki sıralamasından bağımsız olarak önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan "1. torbadan" katılma hakkı elde etti.

KUPA KAPTANIN ELLERİNDE YÜKSELDİ

Maçın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaş Park'ta adeta bir karnaval havası esti. Aston Villalı futbolcular ve teknik heyet, şampiyonluğu tribünleri dolduran binlerce İngiliz taraftarla birlikte büyük bir coşkuyla kutladı. Saha ortasına kurulan dev platformda madalyalarını alan futbolcular, ardından kupaya doğru yöneldi. UEFA Avrupa Ligi Kupası, takım kaptanının ellerinde İstanbul semalarına doğru yükselirken, havai fişek gösterileri ve konfetiler görsel bir şölen oluşturdu. İstanbul, bir kez daha unutulmaz bir Avrupa finaline ve hak edilmiş bir şampiyonluk öyküsüne ev sahipliği yapmış oldu.