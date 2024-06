Roberto Martinez: Portekiz - Türkiye maçında...

Portekiz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında yarın TSİ 19.00'da BVB Stadyumu'nda Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"MONTELLA ÇOK İYİ BİR SİSTEM KURDU"

Türkiye'nin çok zorlu bir rakip olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Martinez, "Çekya maçı plan içerisinde değildi. Bu kadar geriye çekileceklerini beklemiyordum. Önemli olan bizim nasıl oynamamız gerektiğiydi. Biz saha içi kontrolü ele aldık. Topu tutma süresini hesapladık. Ancak Türkiye çok daha farklı. Bir gençlik devrimine gitmiş, çok koşan ve mücadele eden bir takım. Hakan Çalhanoğlu gibi farklı karaktere sahip deneyimli bir oyuncuya da sahipler. Montella gerçekten çok iyi bir sistem kurup, bu oyuncuları da saha içi organizasyonları için hazırlamış" ifadelerini kullandı.

"GÜRCİSTAN MAÇINDA NE KADAR GçLÜ OLDUKLARIN GÖSTERDİLER"

Türkiye'nin, BVB Stadyumu'nda Gürcistan ile oynadığı karşılaşmada Türk futbolseverlerin çok iyi bir atmosfer oluşturduklarına da dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Türkiye kompakt oynayacaktır. Çok zeki olmamız lazım. Maçı dengede tutmamız gerekiyor. Gürcistan maçında ne kadar gülü oldukların gösterdiler. Ama bir eksiklerini iyi analiz ettik; savunmaya çok fazla önem vermediklerini, hep hücum düşündüklerini ve bunu çok iyi yaptıklarını gördük. Saha içi organizasyonları görünce çok zor bir maç olacağını biliyoruz" cümlelerine yer verdi.

"ÇEKYA MAÇINI KAZANMIŞ OLSAK DA OYUN TATMİN EDİCİ DEĞİLDİ"

Uzatma dakikalarında attıkları golle 2-1 kazandıkları Çekya mücadelesine değinen Roberto Martinez, şunları söyledi:

"Kazanmış olsak da oyun tatmin edici değildi. Çok fazla duran top şansı verdik. Maçın ilk yarısı boyunca çok şu atma isteğimiz vardı. Ancak oyuncularımızın golden sonra gösterdiği reaksiyonla oyunu kontrol altına aldık. Karakter gösterdik. Rakip kaleye 5 şut attık. Sonuçtan ziyade saha içinde gösterdiğimiz reaksiyon beni tatmin etti."

Martinez, takımın 41 yaşındaki stoperi Pepe hakkında ise, "İnanılmaz tecrübeli. Savunma oyuncusu olarak doğdu. Sadece geride değil, ileride de çok etkin bir oyuncu" dedi.

"ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ MİLLİ TAKIMIN GÜÇLÜ OYUNCU İÇİN ÖNEMLİ OYUNCULAR"

Türkiye'nin yıldızları Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan övgüyle bahseden 50 yaşındaki teknik adam, "Elbette bu tür yetenekler gündeme geldiğinde dikkat etmemiz gerekiyor. Arda Güler son yıllarda çok iyi işler yaptı. Montella da harika bir takım oluşturmuş, Arda'yı da mili takıma çağırarak. Kenan Yıldız da bir başka örnek. İki oyuncu da mili takımın güçlü oyunu için çok önemli olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE FUTBOL FELSEFESİ GÜÇLÜ BİR ANTRENÖRE SAHİP"

Roberto Martinez, Türkiye'nin dikey bir oyun anlayışıyla sürekli hücumu düşünen bir takım olduğuna vurgu yaptı. Martinez, "Genç oyunculara ve iyi bir takıma, sistemli bir İtalyan antrenöre sahip, futbol felsefesi güçlü bir antrenörle mücadele eden takım. Tek bir hedefimiz var, o da kazanmak. Türkiye maçına hazırız. Kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. EURO 2024'te asla kolay maç olmaz" şeklinde konuştu.

"KAZANARAK DEVAM ETMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ"

Başarılı teknik adam, turnuvada yollarına kazanarak devam etmek istediklerini aktardı. Roberto Martinez, "Kazanma alışkanlığı kazmak çok önemli. 3 maçımızı da aynı performansla kazanmamız gerekiyor. Her iki takımın da 3 puanı var. İki takımın da kazanmak ve gruptan çıkmak zorunda olduğu bir maç" diye konuştu.

"Her oyuncumuzun Cristiano Ronaldo kadar mücadele vermesi gerekiyor"

Cristiano Ronaldo'nun, Çekya maçındaki performansı hakkında yönetilen bir soruyu ise Martinez, şöyle cevaplandırdı:

"Kaleyi bulan şutlara baktığımızda en çalışkan oyuncumuzdu. Sadece maçlarda değil, antrenmanlarda da böyle. Her bölgede koşan inanılmaz çalışkan bir oyuncu. Saha içinde arkadaşlarına da yardımcı oluyor. Biz Ronaldo'ya her zaman mental olarak yardımcı oluyoruz. Kale içinde çok tehlikeli olsa da daha önemli olan şey kaleye yaklaşmak. Her oyuncumuzun Cristiano kadar mücadele vermesi gerekiyor."