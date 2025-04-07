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Haberler Magazin Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 7 Nisan 2025

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 7 Nisan 2025

Gelinim Mutfakta puan durumu 7 Nisan | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 7 Nisan Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 13:23
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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 7 Nisan 2025

GELİNİM MUTFAKTA 7 Nisan | Gelinim Mutfakta'nın 1596. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 7 Nisan Pazartesi Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 7 NİSAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 7 Nisan Pazartesi haftanın ilk gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 31 Mart - 4 Nisan haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Sahra gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

4 Nisan Cuma günü, haftanın son gününde Gelinim Mutfakta'da programa veda eden gelin Emine oldu.

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