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Haberler İtalya Serie A Bologna-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Bologna-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Bologna ile Napoli 31. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bologna-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 16:01
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Bologna-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Bologna-Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Bologna ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bologna-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLOGNA-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bologna-Napoli maçı 7 Nisan Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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