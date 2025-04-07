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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 7 Nisan Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 7 Nisan Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 7 Nisan Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 09:17
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Bugünkü maçlar 7 Nisan Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Nisan Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

7 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (beIN Sports 2)

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (beIN Sports 1)

İngiltere Premier Lig

22.00 Leicester City-Newcastle United (beIN Sports 3)

İspanya La Liga

22.00 Leganes-Osasuna (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

İtalya Serie A

21.45 Bologna-Napoli (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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