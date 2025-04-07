Leganes-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Leganes-Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 30. haftada Leganes ile Osasuna mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leganes-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEGANES-OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leganes-Osasuna maçı 7 Nisan Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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