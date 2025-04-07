Salih Uçan: Hedefimiz belli

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. 1-1 biten karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekipte Salih Uçan, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SALİH UÇAN'IN AÇIKLAMALARI

"Hedefimiz artık üçüncülük. Bugün de buraya her zaman olduğu gibi kazanmak için geldik. Maça alışamıyoruz, durgunluk oluyor, son zamanlarda eksik kaldık, daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Biz Beşiktaş'ız 10 kişi de olsak 9 kişi de olsak hedefe ulaşmak için kazanmak zorundayız. Bugün de kazanmak istedik ama berabere bitti. Memnun değilim. Devam edeceğiz ve önümüze bakacağız. Hedefimiz belli, hedefimizi yakalamaya çalışacağız."