  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Salih Uçan: Hedefimiz belli

Salih Uçan: Hedefimiz belli

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. 1-1 biten karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekipte Salih Uçan, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 22:35
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Salih Uçan: Hedefimiz belli

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. 1-1 biten karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekipte Salih Uçan, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SALİH UÇAN'IN AÇIKLAMALARI

"Hedefimiz artık üçüncülük. Bugün de buraya her zaman olduğu gibi kazanmak için geldik. Maça alışamıyoruz, durgunluk oluyor, son zamanlarda eksik kaldık, daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Biz Beşiktaş'ız 10 kişi de olsak 9 kişi de olsak hedefe ulaşmak için kazanmak zorundayız. Bugün de kazanmak istedik ama berabere bitti. Memnun değilim. Devam edeceğiz ve önümüze bakacağız. Hedefimiz belli, hedefimizi yakalamaya çalışacağız."

Kartal 1 puanı kurtardı!
Reklam-Türk Telekom
DİĞER
Ailesiyle yıldızları bir türlü barışmıyordu! Özcan Deniz'den "Bayram'da annenizi aradınız mı?" sorusuna yanıt geldi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Terörsüz Türkiye'de yeni aşama" mesajı! Özel'e "cunta" yanıtı | Başkan Erdoğan İmralı heyetini kabul edecek
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon
F.Bahçe'ye Sırp forvet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İzmir'de kazanan yok! İzmir'de kazanan yok! 22:04
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 21:59
Beşiktaş penaltı bekledi! Beşiktaş penaltı bekledi! 20:58
Beşiktaş 10 kişi kaldı! Beşiktaş 10 kişi kaldı! 20:46
Beşiktaş'a sakatlık şoku! Beşiktaş'a sakatlık şoku! 20:27
Kasımpaşa'nın golüne ofsayt engeli! Kasımpaşa'nın golüne ofsayt engeli! 20:23
Daha Eski
Solskjaer: Üçüncülük için savaşacağız Solskjaer: Üçüncülük için savaşacağız 19:26
Kartal 1 puanı kurtardı! Kartal 1 puanı kurtardı! 19:15
G.Saray'dan Fransız kaleciye kanca! G.Saray'dan Fransız kaleciye kanca! 18:43
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! 18:05
F.Bahçe ve Lazio el sıkıştı! F.Bahçe ve Lazio el sıkıştı! 17:51
Sivassporlu Nikolic ameliyat oldu Sivassporlu Nikolic ameliyat oldu 17:44