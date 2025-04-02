Hedefe uçuyor

OLE Gunnar Solskjaer'in sihirli dokunuşu ile Süper Lig'de 28 maç sonra G.Saray'a ilk yenilgisini tattıran Beşiktaş'ta sıra Ziraat Türkiye Kupası'na geldi. Avrupa'ya gitmenin en kestirme yolu olan kupayı daha önce 11 kez müzesine götüren son şampiyon Beşiktaş, başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor. Bunun yolu da en başta yarın çeyrek finalde konuk edeceği Göztepe'yi devirmekten geçiyor. TümW planlar galibiyet üzerine kurulmuş durumda.

GÖZTEPE HASRET KALDI

OYNADIĞI son 8 maçını da kazanamayan Göztepe'yi devirerek yarı finale yükselmek isteyen siyah- beyazlılar, başkanlık koltuğuna oturduğu ilk gün hedefi belirleyen Başkan Serdal Adalı'nın ışığında ilerliyor. Ligi üçüncü sırada, kupayı ise mutlu sonla bitirme hedefiyle yola çıkan Kara Kartal'ta şimdilik hedeflere emin adımlarla ilerleniyor. Galatasaray karışışında İmmobile'yi yedek bırakan Solskjaer'in İtalyan yıldıza yarın şans vermesi bekleniyor.