Rafa kanatlandırdı

SEZON başında büyük umutlarla transfer edilen Rafa Silva, sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini topluyor. Takımın skor yükünü de çeken Portekizli futbolcunun başarısı istatistiklere de yansımış durumda. Attığı 14 golün yanı sıra 10 da asist yaparak 24 tabela katkısı sağlayan Rafa Silva, Avrupa'nın büyük ligleri arasında en skorer ikinci 10 numara oldu. Listenin ilk sırasında ise Atalanta forması giyen Lookman takımına sağladığı 25 skor katkısı ile yer alıyor.

Rafa Silva, G.Saray'a attığı gol öncesinde 68 metre top sürerek, Sanchez'in tozunu atmıştı.