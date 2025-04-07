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Haberler Beşiktaş Beşiktaş penaltı bekledi!

Beşiktaş penaltı bekledi!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında gelişen atakta siyah beyazlı oyuncular penaltı bekledi. İşte o pozisyon... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 20:58 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 21:02
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Beşiktaş penaltı bekledi!

Süper Lig 30. hafta maçında Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. 14. dakikada yediği golle 1-0 geride olan 44. dakikada 10 kişi kalan Beşiktaş ilk yarının uzatma anlarında hızlı atağa kalktı, Immobile'nin ceza sahası içinde içeri çevirdiği top Kasımpaşalı Opoku'nun sağ eline çarptı.

Bu pozisyonda siyah beyazlı oyuncular penaltı itirazında bulunurken maçın hakemi Kadir Sağlam oyunu devam ettirdi.

Beşiktaşlı futbolcuların ilk yarının bitiş düdüğü sonrası penaltı itirazları devam ederken Kadir Sağlam oyuncuları soyunma odalarına göndermeye çalıştı.

İŞTE O POZİSYON

NOT: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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