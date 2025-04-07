Beşiktaş penaltı bekledi!

Süper Lig 30. hafta maçında Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. 14. dakikada yediği golle 1-0 geride olan 44. dakikada 10 kişi kalan Beşiktaş ilk yarının uzatma anlarında hızlı atağa kalktı, Immobile'nin ceza sahası içinde içeri çevirdiği top Kasımpaşalı Opoku'nun sağ eline çarptı.
Bu pozisyonda siyah beyazlı oyuncular penaltı itirazında bulunurken maçın hakemi Kadir Sağlam oyunu devam ettirdi.
Beşiktaşlı futbolcuların ilk yarının bitiş düdüğü sonrası penaltı itirazları devam ederken Kadir Sağlam oyuncuları soyunma odalarına göndermeye çalıştı.
İŞTE O POZİSYON
NOT: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.