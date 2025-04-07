Kasımpaşa karşısında Beşiktaş 10 kişi kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un gördüğü kırmızı kart sonucu 10 kişi kaldı.
Tayyip Talha Sanuç, Yasin'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Ardından VAR'da incelenen pozisyonda Talha'ya verilen kart hakem kararı ile kırmızıya döndü.
Tayyip Talha, Süper Lig tarihinde oyuna girdikten sonra ilk yarı sona ermeden kırmızı kart gören ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu.
25 yaşındaki stoper, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe karşısında gördüğü erken kırmızı kart ile de eleştirilerin odak noktasında olmuştu.
İŞTE O POZİSYON
Not: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.