  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Kasımpaşa karşısında Beşiktaş 10 kişi kaldı!

Kasımpaşa karşısında Beşiktaş 10 kişi kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un gördüğü kırmızı kart sonucu 10 kişi kaldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 20:46 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 21:09
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kasımpaşa karşısında Beşiktaş 10 kişi kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un gördüğü kırmızı kart sonucu 10 kişi kaldı.

Tayyip Talha Sanuç, Yasin'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Ardından VAR'da incelenen pozisyonda Talha'ya verilen kart hakem kararı ile kırmızıya döndü.

Tayyip Talha, Süper Lig tarihinde oyuna girdikten sonra ilk yarı sona ermeden kırmızı kart gören ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu.

25 yaşındaki stoper, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe karşısında gördüğü erken kırmızı kart ile de eleştirilerin odak noktasında olmuştu.

İŞTE O POZİSYON

Not: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

Kasımpaşa-Beşiktaş | CANLI
Reklam-Türk Telekom
DİĞER
Bilginin, stratejinin ve güvenin bir arada olduğu yarışma... Müge Anlı ile “Güven Bana” başlıyor!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Terörsüz Türkiye'de yeni aşama" mesajı! Özel'e "cunta" yanıtı | Başkan Erdoğan İmralı heyetini kabul edecek
F.Bahçe'ye Sırp forvet!
Beşiktaş'a sakatlık şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş 10 kişi kaldı! Beşiktaş 10 kişi kaldı! 20:46
Beşiktaş'a sakatlık şoku! Beşiktaş'a sakatlık şoku! 20:27
Kasımpaşa'nın golüne ofsayt engeli! Kasımpaşa'nın golüne ofsayt engeli! 20:23
Solskjaer: Üçüncülük için savaşacağız Solskjaer: Üçüncülük için savaşacağız 19:26
Kasımpaşa-Beşiktaş | CANLI Kasımpaşa-Beşiktaş | CANLI 19:15
G.Saray'dan Fransız kaleciye kanca! G.Saray'dan Fransız kaleciye kanca! 18:43
Daha Eski
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! 18:05
F.Bahçe ve Lazio el sıkıştı! F.Bahçe ve Lazio el sıkıştı! 17:51
Sivassporlu Nikolic ameliyat oldu Sivassporlu Nikolic ameliyat oldu 17:44
Göztepe-Gaziantep FK | CANLI Göztepe-Gaziantep FK | CANLI 17:38
Kasımpaşa-Beşiktaş maçı detayları Kasımpaşa-Beşiktaş maçı detayları 16:46
Yedek kulübesinde şok saldırı! Yedek kulübesinde şok saldırı! 16:45