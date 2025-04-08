Ansu Fati müjdesi

Beşiktaş'la birlikte Avrupa'da birçok takımın gündemine gelen Ansu Fati, Katalan ekibinden ayrılmak istememiş ve Barcelona'da kalmıştı. Barcelona'da süre bulmakta zorlanan 22 yaşındaki futbolcu, yaz transfer dönemi için kararını değiştirdi. Mundo Deportivo'da yer alan haberde Fati'nin kendisine inanan bir kulüp ve teknik direktörle çalışmak istediği, takımdan ayrılmayı kabul ettiği belirtildi. Haberde, Beşiktaş'ın ilgisine dikkat çekilirken, Ajax, Borussia Dortmund, Porto ve Solskjaer'li Beşiktaş, Barcelona'nın 10 numarasını ikna etmeye çalışıyor. Gine-Bissau asıllı İspanyol futbolcunun az süre bulması nedeniyle ayrılığa olumlu baktığı aktarıldı. Fati'nin tek isteğinin forma giymek ve kendisine inanan bir teknik direktörün takımında oynamak olduğu vurgulandı.

Ansu Fati bu sezon Şampiyonlar Ligi, LaLiga ve İspanya Kral Kupası'nda toplam 8 maçta süre alırken gol veya asist kaydedemedi.