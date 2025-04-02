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Haberler Beşiktaş İstanbul’u sevdi

İstanbul’u sevdi

Son olarak 15 Mart'ta İstanbul dışına çıkan ve Konya'ya konuk olan Beşiktaş, 20 Nisan'a kadar dışarıya çıkmayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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İstanbul’u sevdi

Son olarak 15 Mart'ta İstanbul dışına çıkan ve Konya'ya konuk olan Beşiktaş, 20 Nisan'a kadar dışarıya çıkmayacak. Siyah-beyazlılar, Konya maçının ardından milli arada dinlenmiş, ardından da G.Saray'ı ağırlamıştı. Kupada Göztepe'yi konuk edecek olan Kara Kartal, ligde Kasımpaşa'ya gidecek. Ardından Başakşehir'i ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, 20 Nisan'da ise ligde Göztepe'ye konuk olacak. Kartal 35 gün sonra İstanbul dışına çıkmış olacak.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Ziraat türkiye Kupası'ndaki Göztepe maçının hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman yapılan çift kale maçla sona ererken çalışmalar bugünkü idmanla son bulacak. Antrenmanda sakatlığını atlatan Necip Uysal da takımla birlikte çalıştı.

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