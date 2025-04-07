Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etmesinin ardından yönünü ligi 3. bitirmeye çeviren Kara Kartal, Burak Yılmaz yönetimindeki Kasımpaşa'dan 3 puan almayı başaramadı.

Ev sahibi ekip, 10 kişi kalan Beşiktaş'a karşı Mortadha Ben Ouanes'in dakika 14'teki golü ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Siyah beyazlılar 90. dakikada Gedson Fernandes'in kullandığı penaltı vuruşu ile skoru belirledi ve mücadele 1-1 beraberlik ile bitti.

Bu sonuç ile birlikte Beşiktaş 48, Kasımpaşa 39 puana yükseldi. İşte maçın detayları...

GOLE OFSAYT ENGELİ

Karşılaşmanın 7. dakikasında kaydedilen gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

BEŞİKTAŞ'TA ŞOK SAKATLIK

Karşılaşmanın 16. dakikasında Beşiktaş'ta yaşanan sakatlık sebebiyle zorunlu oyuncu değişikliği oldu.

O DİREĞİ ORAYA KİM KOYDU?

Kasımpaşa maçının 22. dakikasında Rafa Silva'nın şutu direğe takıldı. Beşiktaş, bu şut ile birlikte toplamda 9 şutunda direği geçemedi ve bu istatistik ile 2025 yılında Süper Lig'de en çok direğe takılan takım oldu.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un VAR'dan gördüğü kırmızı kart sonucu 10 kişi kaldı.

PENALTI İTİRAZLARI

Beşiktaş, ilk yarının uzatma dakikalarında Ciro Immobile'nin şutunun Opoku'nun eline çarpması nedeniyle penaltı bekledi. Maçın hakemi Kadir Sağlam'a yapılan itirazlar sonuç vermedi.

HAKEM BEYAZ NOKTAYI GÖSTERDİ

Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam, 88. dakikada Beşiktaş lehine penaltı kararı verdi. Gedson Fernandes ile penaltı vuruşundan yararlanan siyah beyazlılar skoru 1-1'e getirdi.

Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynadığı son 4 maçta galibiyet alamadı.