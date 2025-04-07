Göztepe-Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Ligde 8 maçtır kazanamayan İzmir ekibi, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup edip yarı finale çıkmayı başardı. Aynı başarıyı Gaziantep FK karşısında da göstermeyi amaçlayan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, iç saha avantajını kullanmak istiyor. Bu sezon 27 lig maçına çıkan sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak averajla 8. sırada bulunuyor. Zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapan Gaziantep FK ise iyi gidişatını sürdürmeyi hedefliyor. Selçuk İnan yönetiminde etkili bir oyun ortaya koyan deplasman takımı, 38 puanla rakibinin hemen altında yer alıyor. Futbolseverler tarafından merakla beklenen mücadelede hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı ise araştırılıyor. Peki, Göztepe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Göztepe-Gaziantep FK maçı 7 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

GÖZTEPE-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe-Gaziantep FK maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Arda, Koray, Bokele, Heliton, Dennis, Doğan, Nielsen, İsmail, Tijanic, Juan, Romulo

Gaziantep FK: Burak, Sorescu, Bruno Viana, Arda, Husic, Ndiaye, Daubin, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Okereke

ROMULO DURDURULAMIYOR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş filelerini 2 defa havalandıran ve takımının yarı finale yükselmesini sağlayan Romulo, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu sezon 21 Süper Lig maçına çıkan ve 11 defa fileleri havalandırmayı başaran 23 yaşındaki genç futbolcu 7 golün de pasını verdi. İşte Romulo'nun istatistikleri:

GÖZTEPE İLE GAZİANTEP FK ARASINDA 18. RANDEVU

Tarihleri boyunca 17 defa karşı karşıya gelen Göztepe ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 30. haftasında 18. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların 5'ini İzmir temsilcisi kazanırken, 5 mücadeleyi de Gaziantep ekibi üstün tamamlamasını bildi. İki takım arasında oynanan 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Göztepe-Gaziantep FK maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Oguzhan Aksu üstlenecek.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Antonio Nobre oturacak. AVAR'da ise Ogün Kamancı görev alacak.