  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya flaş cevap! "Adam tırnaklarıyla yüzümü çizdi"

Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya flaş cevap! "Adam tırnaklarıyla yüzümü çizdi"

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Maçı'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları sürmeye devam ediyor. Son olarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ligde oynanan Trabzonspor maçının ardından kendisine yaptığı "Hollywood göndermesine cevap verdi. İşte o sözler... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 01:35
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya flaş cevap! "Adam tırnaklarıyla yüzümü çizdi"

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve 2-1 sarı-kırmızılı ekibin galibiyetiyle biten Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçının ardından yaşananlar dikkat çekmişti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulunmuştu.

Sarı-lacivertli ekibin Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynadığı Trabzonspor karşılaşmasının ardından Mourinho, Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilişkin, "1 görüntü 1.000 kelimeden çok daha iyidir. Ben şimdi size olayları anlatırsam benim versiyonum olur. Kelimelerin çok bir anlamı yok. Görüntüler konuşur. Herkes de görüntüleri gördü. Eminim Hollywood'dakiler de görmüştür." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise bu ifadelere yanıt verdi. Bir televizyon programına konuşan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde...

HAKEM RAPORU HAKKINDA

"Hakemin raporuna neden böyle yazdığını anlamadım. 'Hakem iyi maç yönetti' demenin bizzat hakem tarafından tahrik sayılması, kendi başına bir Aziz Nesin hikayesi. Maçtan sonra idari direktör Uğur Yıldız geldi söyledi. "Hakem sana sarı kart göstermiş" dedi. Benim olaydan böyle haberim oldu. Bir yaşıma daha girmiş oldum böylece."

MOURINHO'NUN MÜDAHALESİYLE YERDE KALMASIYLA İLGİLİ ORTAYA ATILAN SPEKÜLASYONLAR HAKKINDA

"Darbeyi ben aldım, bazı kesimler benim düşmeme bakıp neredeyse adama 'Helal olsun' diyecekler! Ben gerçekten uzatmak istemediğim için susuyorum."

"O pozisyonda hiç kimse fiziki müdahaleye uğramayı beklemezdi. Kim bekler zaten! Düşerken reaksiyon hesabı yapmıyorum ki! Adam tırnaklarıyla yüzümü de çizdi! Şiddetli bir hareket yaptı, canım da acıdı! Orada farklı bir turum sergilesem ben de ceza alırdım. Ayakta kalsam belki de 10 maç ceza alırdım"

MOURINHO'NUN "HOLLYWOOD" AÇIKLAMASI HAKKINDA

"Cevap verme gereği duymuyorum. Saha içinde ve dışında rakipler birbiriyle çatışabilir. Normal karşılarım. Ama niyetini anladığım için sezon başından beri kaale almıyorum. Gene o hakkımı kullanacağım ve onu kaale almıyorum"

Mou'dan Okan Buruk açıklaması! Devamını Oku BUNU DA OKU

Kartal 1 puanı kurtardı!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Bilginin, stratejinin ve güvenin bir arada olduğu yarışma... Müge Anlı ile “Güven Bana” başlıyor!
Manşetlik sözler! ABD Başkanı Donald Trump Başkan Erdoğan'ı övmelere doyamadı: "Erdoğan'ı seviyorum o da beni seviyor"
F.Bahçe'ye Sırp forvet!
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tayyip Talha Sanuç'tan özür paylaşımı Tayyip Talha Sanuç'tan özür paylaşımı 00:31
Salih Uçan: Hedefimiz belli Salih Uçan: Hedefimiz belli 22:35
Solskjaer: Kazanmamız gerekiyordu! Solskjaer: Kazanmamız gerekiyordu! 22:35
"1 puanla yetinmek zorunda kaldık" "1 puanla yetinmek zorunda kaldık" 22:28
Ernest Muçi: Bu performanstan gurur duyuyorum Ernest Muçi: Bu performanstan gurur duyuyorum 22:25
İzmir'de kazanan yok! İzmir'de kazanan yok! 22:04
Daha Eski
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 21:59
Beşiktaş penaltı bekledi! Beşiktaş penaltı bekledi! 20:58
Beşiktaş 10 kişi kaldı! Beşiktaş 10 kişi kaldı! 20:46
Beşiktaş'a sakatlık şoku! Beşiktaş'a sakatlık şoku! 20:27
Kasımpaşa'nın golüne ofsayt engeli! Kasımpaşa'nın golüne ofsayt engeli! 20:23
Solskjaer: Üçüncülük için savaşacağız Solskjaer: Üçüncülük için savaşacağız 19:26