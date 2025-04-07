Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya flaş cevap! "Adam tırnaklarıyla yüzümü çizdi"

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve 2-1 sarı-kırmızılı ekibin galibiyetiyle biten Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçının ardından yaşananlar dikkat çekmişti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulunmuştu.

Sarı-lacivertli ekibin Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynadığı Trabzonspor karşılaşmasının ardından Mourinho, Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilişkin, "1 görüntü 1.000 kelimeden çok daha iyidir. Ben şimdi size olayları anlatırsam benim versiyonum olur. Kelimelerin çok bir anlamı yok. Görüntüler konuşur. Herkes de görüntüleri gördü. Eminim Hollywood'dakiler de görmüştür." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise bu ifadelere yanıt verdi. Bir televizyon programına konuşan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde...

HAKEM RAPORU HAKKINDA

"Hakemin raporuna neden böyle yazdığını anlamadım. 'Hakem iyi maç yönetti' demenin bizzat hakem tarafından tahrik sayılması, kendi başına bir Aziz Nesin hikayesi. Maçtan sonra idari direktör Uğur Yıldız geldi söyledi. "Hakem sana sarı kart göstermiş" dedi. Benim olaydan böyle haberim oldu. Bir yaşıma daha girmiş oldum böylece."

MOURINHO'NUN MÜDAHALESİYLE YERDE KALMASIYLA İLGİLİ ORTAYA ATILAN SPEKÜLASYONLAR HAKKINDA

"Darbeyi ben aldım, bazı kesimler benim düşmeme bakıp neredeyse adama 'Helal olsun' diyecekler! Ben gerçekten uzatmak istemediğim için susuyorum."

"O pozisyonda hiç kimse fiziki müdahaleye uğramayı beklemezdi. Kim bekler zaten! Düşerken reaksiyon hesabı yapmıyorum ki! Adam tırnaklarıyla yüzümü de çizdi! Şiddetli bir hareket yaptı, canım da acıdı! Orada farklı bir turum sergilesem ben de ceza alırdım. Ayakta kalsam belki de 10 maç ceza alırdım"

MOURINHO'NUN "HOLLYWOOD" AÇIKLAMASI HAKKINDA

"Cevap verme gereği duymuyorum. Saha içinde ve dışında rakipler birbiriyle çatışabilir. Normal karşılarım. Ama niyetini anladığım için sezon başından beri kaale almıyorum. Gene o hakkımı kullanacağım ve onu kaale almıyorum"