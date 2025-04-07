Kasımpaşa-Beşiktaş MAÇI CANLI İZLE | Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ligde Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek, ezeli rakibine bu sezon ilk yenilgisini tattıran Kara Kartal, Türkiye Kupası çeyrek final maçında ise Göztepe'ye 3-1 kaybederek elendi. Beklenmedik vedanın ardından tamamen lige odaklanan siyah-beyazlılar, Samsunspor'un kaybettiği haftada hata yapmak istemiyor. Ole Gunnar Soljkaer yönetiminde Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. 47 puanla 4. sırada yer alan siyah-beyazlılar, ligi 3. sırada tamamlamanın hesaplarını yapıyor. Burak Yılmaz yönetiminde son 2 haftayı kazanan Kasımpaşa, güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almak istiyor. Peki, Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Beşiktaş maçı 7 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Piatkowski, Gökhan Gül, Hajradinovic, Mortadha, Mamadou Fall, Nuno da Costa

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Masuaku, Emirhan, Rashica, Chamberlain, Joao Mario, Rafa Silva, Fernandes, Ernest Muçi

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF GALİBİYET

Süper Lig'de üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından Galatasaray derbisini kazanmasını bilen Beşiktaş, ezeli rakibine ligde ilk yenilgisini aldırdı. Bu sezon 27 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa deplasmanını da kazanarak son haftalarda hata yapmak istemiyor. Sezonu 3. olarak tamamlayıp, Avrupa'ya gitme hayali kuran Kara Kartal, Samsunspor'un kaybettiği haftada puan farkını 1'e düşürmeyi amaçlıyor.

GÖZLER RAFA SILVA'DA OLACAK

Bu sezon Beşiktaş kadrosuna katılan ve gösterdiği performansla kısa süre içerisinde taraftarın gönlüne taht kuran Rafa Silva, Kasımpaşa maçında da takımının en önemli hücum silahı olacak. Ligde 26 maçta süre alan Portekizli yıldız futbolcu 8 defa fileleri havalandırırken, 4 kez de asist yaptı.

DÖRT OYUNCU KADRODA YOK

Beşiktaş'ta dört futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak Felix Uduokhai'nin yanı sıra tedavisi süren Elan Ricardo ile Bakhtiyor Zaynutdinov kadroda yer almayacak. Ayrıca derbide gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Kasımpaşa müsabakasında formasından uzak kalacak.

SİYAH-BEYAZLILARDA 5 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta beş futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncuları Emirhan Topçu ve Arthur Masuaku ile golcü futbolcu Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA'NIN DİKKAT ÇEKEN BEŞİKTAŞ İSTATİĞİ

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı son üç karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla kaybetmişti. Kartal", sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada da 3-1 mağlup olmuştu.

İKİ TAKIM ARASINDA 44. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, 30. haftada oynanacak maçla Süper Lig'de 44. kez karşı karşıya gelecek. Ligde yapılan 43 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkat çekiyor.

Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazanırken, 9 mücadeleyi de Kasımpaşa üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KADİR SAĞLAM OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa-Beşiktaş maçının hakemi Kadir Sağlam oldu. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Reşat Onur Coşkunses üstlenecek.

Siyah-beyazlılar, Kadir Sağlam'ın yönettiği karşılaşmalarda 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 1'de mağlubiyet aldı.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda İspanyol hakem Javier Villanueva oturacak. AVAR'da ise Deniz Caner Özaral görev alacak.