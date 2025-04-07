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Haberler Beşiktaş Gedson Fernandes: 1 puanla yetinmek zorunda kaldık

Gedson Fernandes: 1 puanla yetinmek zorunda kaldık

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. 1-1 biten karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibe beraberliği getiren golü kaydeden Gedson Fernandes, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 22:28
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Gedson Fernandes: 1 puanla yetinmek zorunda kaldık

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. 1-1 biten karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibe beraberliği getiren golü kaydeden Gedson Fernandes, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE GEDSON FERNANDES'İN AÇIKLAMALARI

"Önemli bir maç olduğunu biliyorduk, 3 puan almamız gerektiğini biliyorduk ama alamadık. İlk yarı bizim için zordu. Organize olamadık. İkinci yarıda bunu değiştirmemiz gerektiğini konuştuk. Bir şekilde golü de bulduk ama kazanamadık. 1 puanla yetinmek zorunda kaldık."

"Çalışmak zorundayız. İstikrarlı olmak zorundayız. İstikrarlı sonuçlar için çalışmak zorundayız. Daha çok çalışıp önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar almak zorundayız."

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