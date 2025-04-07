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Haberler Beşiktaş Solskjaer'den Kasımpaşa maçı sonrası beraberlik yorumu: Kazanmamız gerekiyordu!

Solskjaer'den Kasımpaşa maçı sonrası beraberlik yorumu: Kazanmamız gerekiyordu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunner Solskjaer, Kasımpaşa beraberliği sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 22:35 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 23:05
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Solskjaer'den Kasımpaşa maçı sonrası beraberlik yorumu: Kazanmamız gerekiyordu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunner Solskjaer, Kasımpaşa beraberliği sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"KAZANMAMIZ GEREKİYORDU"

"İlk yarıdaki oyunumuz yeterli değildi ama ikinci yarıya değişiklikle başladık. Cesur bir performans gösterdik. İlk yarıdaki gibi oynamamalıyız. İkinci yarıdaki oyunumuzla kazanmamız gerekiyordu. Hayal kırıklığı yaşıyoruz."

"4 GOL ATABİLİRDİK"

"10 kişi olsak da kazanmak zorundaydık. İlk yarı kötüydük. İkinci yarıda karakter, tempo, cesaret gösterdik. Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor. Risk alırken cesur olmamız gerekiyor. Tıpkı ikinci yarıdaki gibi. 4 gol atabilirdik ve kazanabilirdik. Mustafa ve Milot, oyuna çok iyi girdiler. Salih çok oynamadığı için üzgünüm. Yüksek kalite bir oyun sergiledi. İkinci yarıdaki Beşiktaş'ı göstermemiz gerekiyor sürekli."

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

"3 puan alamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyorum. 10 kişiyle 4-5 net fırsat yakaladık ama buradan 1 puanla dönüyoruz. İlk yarıda oynadığımız oyun kabul edilemezdi. İkinci yarı forması için savaşan ve çok fazla koşan oyuncular gördük. Bizim için büyük bir maçtı. Mantalitemiz yüzde 100 olmalıydı. İlk yarı benim için hayal kırıklığıydı. İkinci yarı iyi bir reaksiyon gösterdik. Her hafta istikrarlı olmalıyız. İhtiyaçlarımızı, gelecek sezon neler yapacağımızı biliyoruz."

"KİMSE HAKEM OLMAK İSTEMİYORDUR"

"Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Onların kararlarına güvenmek istiyorum. Ben istikrarlı bir takım oluşturmak istiyorum. Burada kimse hakem olmak istemiyordur. Çok zor bir iş. Benim asıl odağım her zaman Beşiktaş'ın daha iyi ve istikrarlı olması. Ben savaşan bir takım oluşturmak istiyorum. Solskjaer olarak her zaman genç oyuncularla çalışan takımlar oluşturmak istiyorum."

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