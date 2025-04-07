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Haberler Süper Lig Göztepe 1-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Göztepe 1-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 22:04 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 22:13
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Göztepe 1-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golünü 90+4. dakikada Kubilay Kanatsızkuş atarken, konuk ekibin golünü ise 48. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.

Göztepe'de Romulo takımının 45. dakikada kazandığı penaltıdan faydalanamadı. Gaziantep FK kalecisi Burak Bozan gole izin vermedi.

GÖZTEPE 3 PUANA HASRET KALDI

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de üst üste 9. maçında da galip gelemedi. Sarı-kırmızılı ekip ligdeki son galibiyetini 19 Ocak tarihinde sahasında Onvo Antalyaspor'a karşı almıştı.

Bu karşılaşmayla birlikte Gaziantep FK ligde 39 puana ve 8. sıraya yükseldi. Göztepe ise 39 puana ve 7. sıraya yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına konuk olacak; Gaziantep FK ise sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

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