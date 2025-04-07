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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 7 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 7 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 7 Nisan 2025 tarihli 32863. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 7 Nisan Pazartesi 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 09:06
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Resmi Gazete'de bugün! 7 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 7 NİSAN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 7 Nisan Pazartesi tarihli 32863. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 7 Nisan Pazartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

7 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/2)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2025/3)

👉7 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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