Resmi Gazete'de bugün! 7 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 7 NİSAN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 7 Nisan Pazartesi tarihli 32863. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 7 Nisan Pazartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/2)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2025/3)

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri