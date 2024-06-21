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Portekiz Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı!

Portekiz, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında A Milli Takımımız ile karşı karşıya geleceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 12:24
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Portekiz Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Portekiz Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Harsewinkel kentinin Marienfeld kasabasında teknik direktör Roberto Martinez yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına mensuplarına açık tutuldu.

Sakat ve cezalı futbolcusu bulunmayan Portekiz Milli Takımı, tam kadro antrenman yaptı.

İdmanın basına açık bölümünde oyuncular, ısınma, koşu ve 3 grup halinde 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi.

Türkiye ile Portekiz, 22 Haziran Cumartesi günü TSİ 19.00'da BVB Dortmund Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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