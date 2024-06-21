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EURO 2024: Polonya - Avusturya | CANLI MAÇ İZLE

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Polonya ile Avusturya kritik maçta karşı karşıya geliyor. Polonya - Avusturya maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 18:53 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 19:11
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EURO 2024: Polonya - Avusturya | CANLI MAÇ İZLE

EURO 2024 E Grubu ikinci maçında Polonya ile Avusturya karşı karşıya geliyor. Polonya - Avusturya maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

Berlin'de oynanan kritik karşılaşmayı İngiliz hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

POLONYA - AVUSTURYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

POLONYA - AVUSTURYA MAÇI 11'LERİ

Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Piotrowski, Slisz, Zalewski, Zielinski, Buksa, Piatek.

Avusturya: Pentz, Posch, Lienhart, Trauner, Mwene, Seiwald, Grillitsch, Baumgartner, Laimer, Sabitzer, Arnautovic.

POLONYA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Polonya - Avusturya maçı saat 19.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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