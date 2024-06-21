EURO 2024: Polonya - Avusturya | CANLI MAÇ İZLE

EURO 2024 E Grubu ikinci maçında Polonya ile Avusturya karşı karşıya geliyor. Polonya - Avusturya maçını haberimizden izleyebilirsiniz.
Berlin'de oynanan kritik karşılaşmayı İngiliz hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
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POLONYA - AVUSTURYA MAÇI 11'LERİ
Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Piotrowski, Slisz, Zalewski, Zielinski, Buksa, Piatek.
Avusturya: Pentz, Posch, Lienhart, Trauner, Mwene, Seiwald, Grillitsch, Baumgartner, Laimer, Sabitzer, Arnautovic.
POLONYA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Polonya - Avusturya maçı saat 19.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.