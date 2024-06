Diogo Jota: Türkiye harika oyunculara sahip

Portekiz Milli Takımı'nın kamp yaptığı Almanya'nın Harsewinkel kasabasında düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Jota, "Türkiye'ye karşı ilk maçımızdan farklı bir oyun bekliyoruz. Oyuncu kaliteleri üst düzeyde. Taktiksel olarak Çekya'dan farklı bir oyun oynuyorlar. Çekya'ya karşı yaptığımız gibi oyunumuzu kabul ettirmeyi başarırsak bizim için iyi olacaktır. Çünkü Türkiye geride bekleyip savunma yapmaya pek alışkın değil. İstediğimizi uygulayabilirsek üç puanı alıp gruptan çıkabiliriz. Türkiye'nin bireysel düzeyde harika oyunculara sahip olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle onlara çok fazla alan veremeyiz. Oyunu iyi kontrol etmeli ve fark yaratmaları için onlara gereken zamanı vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Millilerin, Gürcistan ile oynadığı ilk grup maçının bir kısmını izlediğini de belirten Jota, "Türk taraftarlar takımlarına çok destek verdi. Bir golün verilmediğini gördüm ve sonra her şey bir anda değişti. Futbol böyledir. Portekiz'in Türkiye'ye Gürcistan kadar alan bırakma lüksü olamaz. Oyunu bizim kontrol etmemiz gerek. Açıkçası ilk hedefimiz grup aşamasını geçmek ve bunu ikinci maçta yapma fırsatımız var. Bu maç belirleyici olabilir. Her şeyin yolunda gitmesini umuyoruz. Üzerinde çalıştığımız şeyleri doğru yapabilirsek bu maçtan en iyi şekilde ayrılabiliriz. Tamamen buna odaklandık." diye konuştu.

Türkiye ile Portekiz, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü TSİ 19.00'da BVB Dortmund Stadı'nda karşılaşacak.