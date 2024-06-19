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Süper kapışma

EURO 2024 B Grubu ikinci maçında bugün Hırvatistan ile Arnavutluk karşılaşacak.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Süper kapışma

EURO 2024 B Grubu ikinci maçında bugün Hırvatistan ile Arnavutluk karşılaşacak. Hamburg'da Volkspark Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 16.00'da başlayacak. İki takımın kadrosunda Süper Lig'de forma giyen isimler bulunuyor. Hırvatistan'da Fenerbahçe'nin kalecisi Livakovic, Arnavutluk'ta ise Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Muçi ve Sivasspor'un golcüsü Manaj yer alıyor. Hırvatistan ve Arnavutluk, 'ölüm grubu' olarak nitelendirilebilecek grupta çıktıkları ilk maçlardan mağlup ayrıldı. İspanya'nın Hırvatistan'ı 3-0 ile geçtiği ilk maçlarda, son şampiyon İtalya ise Arnavutluk'u 2-1 yendi. Hırvatistan'da Livakovic, İspanya karşısında ilk 11'de sahada yer aldı. Arnavutluk takımında da Muçi ilk 11 çıkarken, Manaj sonradan oyuna girdi.

İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR

HIRVATİSTAN ile Arnavutluk, tarihlerinde ilk kez karşılaşacak. Hırvatlar, kazanarak iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Arnavutluk ise EURO 2016'dan sonra ikinci kez boy gösterdiği turnuvaya erken havlu atmak istemiyor.

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