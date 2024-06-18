Türkiye 3-1 Gürcistan (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Takım, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında BVB Dortmund Stadyumu'nda Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 25'inci dakikada Mert Müldür, 65'inci dakikada Arda Güler ve 90+7'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Gürcistan'ın tek golü ise 32'nci dakikada Georges Mikautadze'den geldi.

6'ncı dakikada sol kanattan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde altıpas çizgisinin hemen üstünde Kaan Ayhan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

10'uncu dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kenan Yıldız, ceza yayının hemen üstündeki Kaan'ı gördü. Bu oyuncunun yerden sert şutunda top direkten auta çıktı.

12'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mekvabishvili'nin şutunda savunmaya çarpan top kaleci Mert'i kontrpiyede bıraktı. Tecrübeli kaleci son anda topu kornere çeldi.

25'inci dakikada milliler öne geçti. Orkun'un pasıyla soldan çizgiye inen Ferdi ortasını yaptı. Gürcistan savunmasının uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası dışı sağ çaprazında bulunan Mert Müldür'e geldi. Mert'in gelişine yaptığı vuruşta top kaleci Mamardashvili'nin solundan ağlara gitti: 1-0.

32'nci dakikada Gürcistan eşitliği yakaladı. Kısa paslarla rakip sahada etkili olan Gürcistan'da sağ kanatta topla buluşan Kochorashvili, yerden içeri çevirdi. Mikautadze'nin altıpasın sağ çaprazından yaptığı vuruşta top kaleci Mert'in solundan ağlara gitti: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik skorla sona erdi.

57'nci dakikada hafif sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. Hakan'ın sert vuruşunda kaleci Mamardashvili topu kurtardı.

65'inci dakikada milliler bir kez daha öne geçti. Kaan Ayhan'ın araya girerek kazandığı top Arda Güler'de kaldı. Arda Güler'in ceza sahası dışı sağ çaprazından uzak köşeye vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

66'ncı dakikada ceza sahasına giren Kochorashvili'nin Samet Akaydin'i geçtikten sonra yaptığı vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

87'nci dakikada Samet Akaydin'in pasıyla sağ tarafta buluşan Zeki Çelik, ceza sahası çizgisinin üzerinden penaltı noktasına ortaladı. Ceza sahası içindeki Yusuf Yazıcı'nın kafa vuruşunda kaleci Mamardashvili topu kornere çeldi.

90+3'üncü dakikada Kvaratskhelia'nın ceza sahasına çevirdiği topta altı pasın hemen gerisindeki Mikautadze'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

90+6'ncı dakikada Gürcistan sol kanattan serbest vuruş kazandı. Kvaratskhelia'nın ceza sahası içerisine yaptığı ortada meşin yuvarlağa ceza sahası içerisinde kimse dokunamayınca direkt kaleye yöneldi ve yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topu takip eden Davitashvili'nin vuruşunda kaleye yönelen topu Samet kafasıyla kornere yolladı.

90+7'nci dakikada Gürcistan'ın kullandığı köşe vuruşunda Mert Günok'un çeldiği top ceza sahası dışındaki Altunashvili'de kaldı. Orkun Kökçü'nün Altunashvili'den kazandığı topa Kerem Aktürkoğlu hareketlendi. Topla birlikte rakip ceza sahasına doğru kat eden bu oyuncunun rakip ceza sahası yakınına kadar meşin yuvarlağı sürdükten sonra boş kaleye yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 3-1.

Ay-yıldızlılar mücadeleyi 3-1 kazandı ve turnuvaya galibiyetle başladı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ: