Horozlar Almanya'da öter

Fransa, yıldızlar topluluğu Fransa... Turnuvanın en büyük şampiyonluk adaylarından... Tartışmasız oynadığı futbol, bireysel yetenekleriyle EURO 2024'te en çok izlenecek takım. Bu turnuvadaki son şampiyonluğunu 2000'de elde eden Horozlar, 24 yıl sonra bu kupayı kazanmak istiyor. Bunu başaracak kadro kalitesine de sahipler. EURO 2020'de yaşadığı hayal kırıklığını bu kez kupayla unutturabilirler.

EN BÜYÜĞÜ MBAPPE

Tartışmasız dünya futbolunun en büyük 4 isminden biri Kylian Mbappe... Henüz 25 yaşındaki olmasına rağmen yaptıkları, başardıkları ortada... Real Madrid'e transfer olarak büyük bir hayalini geçiren Kylian, Fransa'nın gol yollarındaki en büyük avantajı... Mbappe, bu turnuvada da farkını ortaya koyacaktır.