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Karlar ülkesi Danimarka

2020’de yarı finale kadar çıkan ve herkesin beğenisini toplayan Danimarka, bu kez daha iyisini istiyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 06:50
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Karlar ülkesi Danimarka

Danimarka... Kuzey'in soğuk ülkesi... Toprakları soğuk olsa da insanları cana yakındır... Vatandaşları şu an -15lerde yaşasa da onlar oynadıkları futbolla ülkelerindeki insanları içini ısıtmak için Almanya'dalar... Son Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir sürprize imza atarak yarı finale yükselen Vikingler, bu turnuvada da daha iyisini istiyor. Bunu başarabilecekler mi hep birlikte bekleyip, izleyip göreceğiz.

TÜM GÖZLER HOJLUND'DA

Danimarka'da tüm gözler şüphesiz M. United'ın yıldızı Rasmus Hojlund'da olacak. Takımın en dikkat çekici ismi olan 21 yaşındaki golcü, beklentileri karşılayabilecek mi göreceğiz. Ada'da zaman zaman eleştirilse de 16 gol atan Hojlund'un dışında Olsen, Dolberg, Wind gibi isimler de ön planda...

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