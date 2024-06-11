İspanya en büyük favorilerden biri

İspanya, Avrupa futboluna yön veren ülkelerden biri... 2008 ve 2012'yi üst üste kazanan İspanyollar, altın jenerasyonu kaybedince, güçten düştü. Ancak EURO 2020'deki oyunuyla yeniden en iddialı takımlardan biri olduğunu ispatlayan Boğaların hedefi EURO 2024'ü kazanıp en fazla şampiyon olan takım unvanını ele geçirmek. Bunu başaracak kaliteye de sahipler. En pahalı dördüncü kadroya da sahip olan İspanya, B Grubu'nun favorisi.

LAMINE YAMAL'A DİKKAT

Kadrosunda birbirinden önemli yıldızlar bulunduran İspanya'da bu turnuvada en dikkat çekecek isim Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal... Henüz 16 yaşında olmasına rağmen 90 milyon euroluk değere ulaşan Yamal, İspanya'nın hücum aksiyonlarında önemli yer kaplayacak. Rodri, Pedri, Williams da diğer önemli isimler.