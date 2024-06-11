Haberler Haberler İspanya en büyük favorilerden biri

İspanya en büyük favorilerden biri

Almanya ile birlikte 3 şampiyonluğu bulunan İspanya, EURO 2024’te dördüncü şampiyonluğu hedefliyor. Boğalar doğal favorilerden.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İspanya en büyük favorilerden biri

İspanya, Avrupa futboluna yön veren ülkelerden biri... 2008 ve 2012'yi üst üste kazanan İspanyollar, altın jenerasyonu kaybedince, güçten düştü. Ancak EURO 2020'deki oyunuyla yeniden en iddialı takımlardan biri olduğunu ispatlayan Boğaların hedefi EURO 2024'ü kazanıp en fazla şampiyon olan takım unvanını ele geçirmek. Bunu başaracak kaliteye de sahipler. En pahalı dördüncü kadroya da sahip olan İspanya, B Grubu'nun favorisi.

LAMINE YAMAL'A DİKKAT

Kadrosunda birbirinden önemli yıldızlar bulunduran İspanya'da bu turnuvada en dikkat çekecek isim Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal... Henüz 16 yaşında olmasına rağmen 90 milyon euroluk değere ulaşan Yamal, İspanya'nın hücum aksiyonlarında önemli yer kaplayacak. Rodri, Pedri, Williams da diğer önemli isimler.

F.Bahçeli taraftarlara Mane müjdesi!
Casper
DİĞER
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile belki de hemşehrisiniz! Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit bakın nereliymiş...
Aşırı sağın yükselişi yaşlı kıtayı sarstı! Yazarlardan değerlendirme: Avrupa ektiğini biçiyor! Göçmen karşıtlığının bedelini "ırkçılığın" yükselmesiyle ödüyor
G.Saray'dan 8 numara sürprizi!
Devlerin yarışı transfere sıçradı! F.Bahçe istedi, G.Saray devreye girdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Turnuvanın en pahalısı
24 yıl sonra sahne onların
Deprem mi oldu son dakika 11 Haziran
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gürcistan, Kazaklar’ı yendi Gürcistan, Kazaklar’ı yendi 01:58
U19’lar 3’te 3’le şampiyon U19’lar 3’te 3’le şampiyon 01:56
Mehmet Topal imzayı atıyor Mehmet Topal imzayı atıyor 01:55
Celtics rekora çok yakın Celtics rekora çok yakın 01:52
Büyükelçiliğe ziyaret Büyükelçiliğe ziyaret 01:50
Efes uzattı Efes uzattı 01:48
Daha Eski
Nefesi yetmedi Nefesi yetmedi 01:46
Aman dikkat! Aman dikkat! 01:44
Montella: Endişem yok çünkü... Montella: Endişem yok çünkü... 01:29
Milliler hazırlık maçında kaybetti! Milliler hazırlık maçında kaybetti! 01:29
Dev maçta kazanan A. Efes! Dev maçta kazanan A. Efes! 01:29
Fransız yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya! Fransız yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya! 01:29