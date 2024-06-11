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A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, Polonya ile oynadığı hazırlık maçının ardından Hutnik Varşova Stadı'nda yaptığı antrenmanla EURO 2024 hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 17:53
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A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, Polonya ile oynadığı hazırlık maçının ardından Hutnik Varşova Stadı'nda yaptığı antrenmanla EURO 2024 hazırlıklarına devam etti.

Polonya-Türkiye özel maçına ilk 11'de başlayan futbolcular otelde yenileme çalışması yaparken diğer oyuncular ise sahada çalıştı. Isınma ile başlayan idman, pas ve taktik çalışmaların ardından 5'e 5 maç ile sona erdi.

Ümit Milli Takım'dan Yasin Özcan ve Uğur Kaan Yıldız da antrenmanda yer aldı. Milliler, yarın TSİ 12.30'da Barsinghausen'de bulunan August Wenzel Stadyumu'nda biletli seyircilere ve basına açık bir antrenman yapacak.

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